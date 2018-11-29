taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.1559
Euro
5.8642
Altın
1224.88
Borsa
95143.69
Gram Altın
203.386

Türk arkeologlar Orta Asya'ya keşfe çıkıyor

TİKA'nın destekleriyle geçen yıl Kırgızistan'da Türk devleti Karahanlılar dönemine ait bir türbeyi gün yüzüne çıkaran Türk arkeologlar, Kazakistan'ın daveti ile ülkede keşif çalışmaları yapıyor.

AA | 29.11.2018 - 13:10..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) destekleriyle geçen yıl Kırgızistan'da Türk devleti Karahanlılar dönemine ait bir türbeyi gün yüzüne çıkaran Türk arkeologlar, Kazakistan'ın daveti üzerine ülkede arkeolojik kazı yapmak için çalışmalara başladı.

ARKEOLOJİK KAZILAR YAPILACAK

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Eravşar, Kırgızistan'da gerçekleştirdikleri çalışmaların ardından Kazakistan Kültür Bakanlığının da kendilerine, bu ülkede arkeolojik kazı yapılması için davette bulunduğunu söyledi.

Türk arkeologlar Orta Asya'ya keşfe çıkıyor

TÜRKİYE'DEN HEYET GİTTİ

Bu kapsamda kendisinin de içinde bulunduğu Türkiye'den bir heyetin Kazakistan'a giderek ön tespit yaptığını anlatan Eravşar, özellikle Esik Kurgan bölgesinde yüzey araştırması gerçekleştirdiklerini bildirdi.

 

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trafik cezası kesilirken çığlık atan kadın konuştu

Trafik cezası kesilirken çığlık atan kadın konuştu

478
Dolar ve euro eriyor

Dolar ve euro eriyor

363
Meclis'te İYİ Parti ile HDP arasında 'Öcalan' tartışması

Meclis'te İYİ Parti ile HDP arasında 'Öcalan' tartışması

95
Pentagon'un S-400 raporu

Pentagon'un S-400 raporu

99
Demet Akalın ile Okan Kurt barıştı

Demet Akalın ile Okan Kurt barıştı

81
Terörist Murat Karayılan'dan itiraf gibi talimat

Terörist Murat Karayılan'dan itiraf gibi talimat

28
Asgari ücret pazarlığı için geri sayım

Asgari ücret pazarlığı için geri sayım

296
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir