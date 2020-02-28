Türk askeri gece boyunca rejim unsurlarını vurdu

Türk Silahlı Kuvvetlerince, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonrasında Esad rejimine ait unsurlar gece boyunca vuruldu.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, havadan ve topçu atışlarıyla rejim hedeflerinin vurulma anları insansız hava araçlarıyla görüntülendi.
CEPHANELİKLER VURULDU
Görüntülerde, rejime ait zırhlı araç konvoylarının, hareketli unsurların, karargah ve cephanelik olarak kullanılan merkezlerin vurulma anları yer aldı.
Türkiye Suriye'de rejime ait unsurları gece boyunca vurdu İZLE