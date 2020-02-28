taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.2413
Euro
6.8789
Altın
1635.79
Borsa
104761.22
Gram Altın
328.843
Bitcoin
54921.84

Türk askeri gece boyunca rejim unsurlarını vurdu

Rejime ait zırhlı araç konvoylarının, hareketli unsurların, karargah ve cephanelik olarak kullanılan merkezlerin vurulma anını İHA'lar kaydetti.

AA | 28.02.2020 - 11:13..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Türk askeri gece boyunca rejim unsurlarını vurdu

Türk Silahlı Kuvvetlerince, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonrasında Esad rejimine ait unsurlar gece boyunca vuruldu.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, havadan ve topçu atışlarıyla rejim hedeflerinin vurulma anları insansız hava araçlarıyla görüntülendi.

CEPHANELİKLER VURULDU

Görüntülerde, rejime ait zırhlı araç konvoylarının, hareketli unsurların, karargah ve cephanelik olarak kullanılan merkezlerin vurulma anları yer aldı.

Türkiye Suriye'de rejime ait unsurları gece boyunca vurdu İZLE

İlginizi Çekebilir
Suriye sınırına komando ve askeri araç sevkiyatı
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Hatay-Suriye sınır hattına zırhlı personel taşıyıcıları (ZPT) ile komandolar sevk edildi.
Türkiye'den Avrupa'ya mülteci akını
İdlib’deki hain saldırının ardından Türkiye’nin Avrupa'ya gitmek isteyenleri durdurmama kararı mültecileri sokağa döktü.
İran'da 4 milletvekili daha koronavirüse yakalandı
İran'da 4 milletvekilinde daha yeni tip koronavirüs tespit edildi.
Çift katlı konteyner evler depremzedelere teslim ediliyor
Elazığ’da meydana gelen depremin ardından ikincisi de tamamlanan ve çift katlı konteynerlerden oluşan geçici barınma merkezi evlerinin anahtarları ailelere teslim edilmeye başlandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye Suriyeli mülteciler için sınır kapılarını açtı
Türkiye Suriyeli mülteciler için sınır kapılarını açtı
1395
Diyarbakır'da F-16'lar hareketlendi
Diyarbakır'da F-16'lar hareketlendi
1466
Türkiye şehitlerine ağlıyor
Türkiye şehitlerine ağlıyor
1118
Göçmenler Yunanistan'a geçmek için sınıra yürüyor
Göçmenler Yunanistan'a geçmek için sınıra yürüyor
750
Hulusi Akar Suriye'de sıfır noktasına gitti
Hulusi Akar Suriye'de sıfır noktasına gitti
362
Rusya'dan İdlib'deki saldırı sonrası ilk açıklama
Rusya'dan İdlib'deki saldırı sonrası ilk açıklama
1043
ABD: NATO müttefiki Türkiye'nin yanındayız
ABD: NATO müttefiki Türkiye'nin yanındayız
358
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir