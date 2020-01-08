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Türk askeri Libya'da koordinasyonu sağlayacak

Libya'ya yapılan ilk sevkiyatta 35 personelin gittiği belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan; Türk askerinin savaşmayacağını, koordinasyonu sağlayacağını söyledi.

Haber Merkezi | 08.01.2020 - 09:53..
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Türk askeri Libya'da koordinasyonu sağlayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan AK Parti MYK ve MKYK toplantılarında, dış politikadaki son durum değerlendirildi.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de yer aldı.

Libya'ya tezkerenin masaya yatırıldığı toplantıda, ilk sevkiyatta 35 personelin ülkeye gittiği belirtildi.

"SAVAŞMAYACAK, KOORDİNASYONU SAĞLAYACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye koordinasyonu üstlenecek. Asker savaşmayacak. Daha sonra gidecek askerler de orada herhangi bir çatışmaya girmeyecek. Yalnızca Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin bizden talebi doğrultusunda askerlerimiz hükümete bağlı güçlere eğitim verecek. Suriye’deki gibi olacak. Askerlerimiz orada koordinasyonu sağlayacak." ifadelerini kullandı.

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Türk askeri Libya'da koordinasyonu sağlayacak

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