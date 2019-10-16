Türk askeri milli sporculara Tel Abyad'dan selam yolladı

Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerini temizlemek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda adeta tek yürek oldu.

Uluslararası arenada müsabakalara çıkan milli sporcular, şampiyon olduklarında veya attıkları golden sonra asker selamı vererek Mehmetçik'e selam yolladı.

SELAMA KARŞILIK TEL ABYAD'DAN GELDİ

Harekat için Tel Abyad'da olan Türk komandosu bir video yayınlayarak, milli sporcuların selamını aldıklarını duyurdu. O anlar ise tüyleri diken diken etti.

Kahraman komandolarımızın milli sporcularımıza selamı VİDEO