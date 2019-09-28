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Türk askeri, mültecileri boğulmaktan son anda kurtardı

Gümbet sahilinden Yunanistan'ın İstanköy Adası'na gitmek için yola çıkan kaçak mültecilerin botu battı. Türk askeri ise duruma müdahale ederek mültecileri boğulmaktan kurtararak hastaneye sevk etti.

İHA | 28.09.2019 - 09:15..
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Gümbet sahilinde adeta can pazarı yaşandı.

Yunanistan'ın İstanköy Adası'na gitmek isteyen kaçak göçmenlerin bulunduğu bot battı. Ancak yine Türk askeri, canı pahasına mültecileri kurtardı.

Türk askeri, mültecileri boğulmaktan son anda kurtardı

SAHİL GÜVENLİK DE BÖLGEYE GELDİ

Denizden ses duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekipleri, can simitlerine tutunarak duran kaçak göçmenleri gördü.

2 sahil güvenlik botu ve DEGAK (Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma) timi deniz üzerinden 11 Suriye, 4 Filistin olmak üzere toplam 15 dkaçak göçmen ve organizatör olduğu tespit edilen Hasan D. ekipleri tarafından kurtarıldı.

BU SEFER KORKULAN OLMADI

Denizde yaşanan can pazarının görüntüleri ise saniye saniye kameralara yansıdı. Sahil Güvenlik ekipleri denizde boğulmak üzere olan 15 kaçak göçmen ve 1 organizatörü kurtarma anları nefesleri kesti.

Mülteci gemisi battı göçmenleri Türk askeri kurtardı VİDEO

TÜRK ASKERİ SAĞ SAĞLİM MÜLTECİLERİ DENİZDEN ÇIKARDI

Ölümle burun buruna gelen kaçak göçmenleri kurtarma operasyonunda, 2 bebeğin ise sağ olarak kurtarılması ekipleri sevindirdi.

Aralarında kadınlarında bulunduğu mülteciler için canlarını dişine takan Türk askeri hepsini sağ salim denizden çıkararak Sahil Güvenlik komutanlığına getirdi.

Türk askeri, mültecileri boğulmaktan son anda kurtardı

MÜLTECİLER SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

2 bebek hipodermi olasılığına karşı Ambulanslarla Bodrum Devlet Hastanesine sevk edildi. Diğer kurtarılan 14 kişi ise Sahil Güvenlik komutanlığında sağlık kontrolünden geçirildi.

Islanan mültecilere kıyafet, battaniye ve yiyecek içecek verildi. 13 kişi yapılan işlemlerinin ardından Göç idaresine teslim edileceği, organizatörün ise Bodrum Emniyet Müdürlüğüne sevk edileceği öğrenildi.

Türk askeri, mültecileri boğulmaktan son anda kurtardı

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