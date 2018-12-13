Suriye'de 7 yıldır süren iç savaşın bir sonucu olarak, bölgenin petrol sahalarına gözünü diken ABD, terör örgütü PKK'nın uzantısı olan YPG'yi destekliyor.

SURİYE'DE TERÖR KORİDORU OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORLAR

DEAŞ gibi örgütleri bahane eden Amerika, onlarla mücadele adı altında YPG'yi destekliyor, örgüte tırlar dolusu silah sevkiyatı yapıyor, DEAŞ'la mücadele yalanının ardına sığınarak YPG'ye Türkiye'nin güneyinde bir terör koridoru oluşturmaya çalışıyor.

TERÖR KORİDORU İLK KEZ FIRAT KALKANI'YLA DELİNMİŞTİ

ABD'nin bu uzun vadeli planına, Türkiye, ilk darbeyi Fırat Kalkanı Harekatı ile vurmuş, YPG'nin Suriye'nin kuzeyinde oluşturmaya çalıştığı koridoru delip geçmişti.

Yetmiş iki şehit verdiğimiz harekatın sonunda, Cerablus ve El Bab gibi Suriye'nin büyük şehirleri Türkiye'nin kontrolüne geçmiş, bölge hem DEAŞ hem de YPG'lilerden temizlenmişti.

(Türk askeri Münbiç yolunda ilerlerken, arkadaşları onları uğurladı.)

AFRİN PKK'YA MEZAR OLDU

Ardından YPG kontrolündeki Afrin bölgesine Zeytin Dalı Harekatı gerçekleştirildi.

Mehmetçik, Fırat Kalkanı'nda olduğu gibi Zeytin Dalı'nda da canını dişine takarak mücadele verdi ve 4 bin YPG'liye mezar olan Afrin'i tamamen kontrol altına aldı.

TÜRK ASKERİ MÜNBİÇ YOLUNDA

SIRADA MÜNBİÇ VAR

Ve sıra geldi Münbiç'e... Türkiye'nin yıllardır süren uyarılarına rağmen, terör koridorunu Fırat'ın doğusunda da, batısında da kurma gayreti içinde olan YPG, Münbiç'te direneceklerini açıkladı. Tıpkı Afrin'de olduğu gibi yine direnemeyecekler, yine kaçacaklar.

BİRKAÇ GÜN İÇİNDE OPERASYON BAŞLAYACAK

Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu gibi, birkaç gün içinde Münbiç'e operasyon başlatmak üzere. Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin ve Fırat Kalkanı bölgesinde olduğu gibi Münbiç'i de kısa süre içinde kontrolü altına alacak.

Operasyon öncesi Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden askerler yola çıkmaya başladı.

MEHMETÇİK MÜNBİÇ YOLUNDA; İSTİKAMET KIZILELMA

Afrin'e düzenlenen harekat öncesi de benzer görüntüler gelmiş, Türk askerlerinin askeri araçlarla birlikte bölgeye intikal edişi kameralara yansımıştı. Hatta o sıralar, bir gazetecinin "Hey asker, istikamet neresi" sorusu üzerine Mehmetçik "İstikamet Kızılelma" cevabını vermişti.

Bugün gelen benzer görüntü de, tıpkı o gün Türk askerinin "İstikamet Kızılelma" sözlerindeki kararlılığı yansıtıyor, izle ve gururlan.