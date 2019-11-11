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Türk askeri Suriye'de yardımlarına devam ediyor

Suriye'nin kuzeyinde her gün YPG yandaşlarının tacizine uğrayan Mehmetçik, buna rağmen bölgedeki halkın yaralarını tebessümle sararak cevap veriyor.

Haber Merkezi | 11.11.2019 - 20:09..
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Türk askeri Suriye'de yardımlarına devam ediyor

Suriye'deki terör örgütlerinin konuşlandığı bölgeleri temizleyen Türk askeri, her gün bölgedeki YPG yandaşları tarafından taşlı saldırıya uğruyor.

Mehmetçik ise, Suriye'de teröristlerden temizlenen köylerde, ihtiyaç sahiplerine insani yardım paketleri dağıtıp, bölge halkını sağlık taramasından geçiriyor.

Türk askeri Suriye'de yardımlarına devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'yi Tel Abyad ve Resulayn'dan temizleyen Kahraman Mehmetçiklerimiz, Suriyeli kardeşlerimize şefkat elini uzatmaya devam ediyor. Barış Pınarı Harekat bölgesinde köylere kadar ulaşan Mehmetçiklerimiz, ilgili diğer kuruluşların da desteğiyle yardım dağıtımı ve sağlık taramasını sürdürüyor" denildi.

Türk askeri Suriye'de yardımlarına devam ediyor

"YARDIMLAR SURİYELİ KARDEŞLERİMİZE ULAŞTIRILDI"

Bu kapsamda Resulayn'ın doğusunda yer alan Bibarkiye köyünde ihtiyaç sahiplerine yardımların dağıtıldığı ve sağlık taraması yapılarak gerekli görünen hastaların tedavi edildiği belirtilen açıklamada, "Ayrıca Resulayn'ın doğusunda yer alan Meşrefet köyünde de Türkiye'den gönderilen insani yardım paketleri Mehmetçiklerimiz tarafından güvenli şekilde Suriyeli kardeşlerimize ulaştırılarak dağıtıldı" ifadelerine yer verildi.

Türk askeri Suriye'de yardımlarına devam ediyor

Türk askeri Suriye'de yardımlarına devam ediyor

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