Türk askeri Suriyeli hamile kadını hastaneye yetiştirdi

Türk askeri Barış Pınarı Harekatı sonrasında, Tel Abyad ve Rasulayn’da mayın temizli yatığı sırada, Suriyeli hamile bir kadının doğum sancılarının arttığı haberini alınca harekete geçti.

Suriyeli Pınar bebek dünyaya gözlerini açtı VİDEO

AKÇAKALEYE ULAŞTIRILDI

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad ve Rasulayn’da mayın/EYP temizliğine devam eden Türk askeri, Suriyeli hamile bir kadınının doğum sancılarının arttığı haberini alınca harekete geçti. Zırhlı personel taşıyıcı ile Ziheyye El Halil isimli kadını alarak Akçakale Devlet Hastanesine ulaştırdı.

ADINI PINAR KOYDU

Ziheyye El Halil, Akçakale Devlet Hastanesinde başarılı şekilde gerçekleşen doğumun ardından kız evladını kucağına aldı. Doğum sonrası Türk askerine teşekkür eden Ziheyye El Halil, Barış Pınarı Harekatı’ndan dolayı bebeğinin ismini Pınar koydu. Şevkat ve merhamet pınarı Mehmetçik, Pınar bebeğe ve annesine sağlık ve mutluluk dolu bir ömür diledi.