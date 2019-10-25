taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7709
Euro
6.3981
Altın
1506.1
Borsa
100215.95
Gram Altın
279.107
Bitcoin
49498.41

Türk askeri Suriyeli hamile kadını hastaneye yetiştirdi

Türk askerinin hastaneye yetiştirdiği Suriyeli hamile kadın, kızına Pınar ismini verdi.

İHA | 25.10.2019 - 21:54..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Türk askeri Barış Pınarı Harekatı sonrasında, Tel Abyad ve Rasulayn’da mayın temizli yatığı sırada, Suriyeli hamile bir kadının doğum sancılarının arttığı haberini alınca harekete geçti.

Suriyeli Pınar bebek dünyaya gözlerini açtı VİDEO

AKÇAKALEYE ULAŞTIRILDI

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad ve Rasulayn’da mayın/EYP temizliğine devam eden Türk askeri, Suriyeli hamile bir kadınının doğum sancılarının arttığı haberini alınca harekete geçti. Zırhlı personel taşıyıcı ile Ziheyye El Halil isimli kadını alarak Akçakale Devlet Hastanesine ulaştırdı.

ADINI PINAR KOYDU

Ziheyye El Halil, Akçakale Devlet Hastanesinde başarılı şekilde gerçekleşen doğumun ardından kız evladını kucağına aldı. Doğum sonrası Türk askerine teşekkür eden Ziheyye El Halil, Barış Pınarı Harekatı’ndan dolayı bebeğinin ismini Pınar koydu. Şevkat ve merhamet pınarı Mehmetçik, Pınar bebeğe ve annesine sağlık ve mutluluk dolu bir ömür diledi.

Türk askeri Suriyeli hamile kadını hastaneye yetiştirdi

Türk askeri Suriyeli hamile kadını hastaneye yetiştirdi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Boydak Holding'in yeni logosu tartışılıyor

Boydak Holding'in yeni logosu tartışılıyor

210
Erdoğan ile İmamoğlu Cuma namazını birlikte kıldı

Erdoğan ile İmamoğlu Cuma namazını birlikte kıldı

297
İstanbul'da kızına şiddet uygulayan baba tahliye edildi

İstanbul'da kızına şiddet uygulayan baba tahliye edildi

170
Saygıyı ayaklar altına alan öğrenci ve öğretmen

Saygıyı ayaklar altına alan öğrenci ve öğretmen

334
Ön sıraya geçmek için Özlem Çerçioğlu'na omuz atan siyasi

Ön sıraya geçmek için Özlem Çerçioğlu'na omuz atan siyasi

271
Şeyma Subaşı'dan bir açıklama daha

Şeyma Subaşı'dan bir açıklama daha

308
Şenol Güneş, Abdülkadir'e moral verdi

Şenol Güneş, Abdülkadir'e moral verdi

152
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir