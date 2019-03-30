Türk askeri, 1999 yılından bu yana Kosova halkının yanında ve aynı hızla destekleri devam ediyor.

KFOR barış gücü bünyesi altında görev yapan askerlere minnet duyan ve Prizren Belediyesi ile ortaklaşa dağıtılan paketleri alan aileler de, desteklerinden dolayı Türkiye Cumhuriyeti'ne defalarca teşekkür ettiler.

İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE YARDIM PAKETLERİ

Kosova Demokratik Türk Partisi'nin (KDTP) Prizren Belediyesi Meclis Üyesi Cennet Sayhadi'nin de katıldığı dağıtımda, Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığı'na bağlı Sivil Asker İşbirliği'nin (SAİ) personeli daha önceden tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine giderek yardım paketlerini ulaştırdılar.

MEHMETÇİK 20 YILDIR KOSOVA HALKININ YANINDA

Türk askerlerini karşılarında gören aileler, 20 yıldan bu yana Mehmetçiğin her türlü destekle kendilerine yardımda bulunduklarını söylediler. Ailelere yardım paketlerini teslim eden SAİ personeli de, Türk askerinin 1999 yılından bu yana Kosova halkının yanında olduğunu ve bundan böyle de aynı hızla desteklerinin devam edeceğini vuguladılar. Yardım paketlerinin önümüzdeki günlerde de Kosova'nın diğer şehirlerindeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacağı belirtildi. Mehmetçik din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin Kosovalı Arnavut, Türk, Boşnak ve Roman asıllı vatandaşlara 20 yıldır eğitimden, sağlığa her türlü destekte bulunuyor.

Türk askerinden Kosova'da 500 aileye yardım VİDEO