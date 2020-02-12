1 Para karşılığı çağırdığı kadınla basılan adam darbedildi Cinsel birliktelik için evine gittiği kadınla basılan adam, “sen bizim kardeşimizi nasıl alıkoyarsın” diyen 2 şüpheli ve anlaştığı kadın tarafından gasbedildi.

2 Türk askerine hakaret eden Suriyeli muhabir yaralandı Suriye'deki Türk gözlem noktasının önünden video çekip, Mehmetçik'e fare diyen SANA muhabirinin aracı füzeyle vuruldu.

3 Boston Dynamics'in robot köpeği petrol şirketinde işe başladı Boston Dynamics'in robot köpeği Spot, Norveçli bir petrol şirketinde işe girdi.

4 Aşk büyüsü işe yaramayınca dolandırıldığını anladı Ankara'da aşık olduğu kadının kendisine ilgi göstermemesi nedeniyle psikolojik sorunlar yaşayan şahıs, kendisine büyü yapıldığını söyleyen sahte hoca tarafından 9 bin 500 lira dolandırıldı.

5 Endonezya’da mahkumlar cezaevini ateşe verdi Sumatra Adası'nda bulunan Kabanjahe Cezaevi'nde, mahkumlar isyan çıkarttı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

6 Alman uyruklu terörist sınır dışı edildi İçişleri Bakanlığı, Alman uyruklu 1 teröristin sınır dışı edildiğini duyurdu.