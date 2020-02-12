Esad rejiminin yayın organı SANA'nın saha muhabirlerinden Şadi Hilva, bölgedeki Türk gözlem noktalarından birinin önüne giderek hakaret dolu bir video çekti.
KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN VURULDU
Türk askerine fare deme küstahlığında bulunan Şadi Hilva'nın içinde bulunduğu araç, bugün füzeyle vuruldu.
Suriye Milli Ordusu tarafından vurulan araçtaki Şadi Hilva, saldırıdan yaralı olarak kurtarıldı.
Hastaneye kaldırılan Hilva'nın, yüzünde yaralar olduğu görüldü.
Şadi Hilva, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da hakaret dolu ifadeler kullanıyordu.
Türk askerine hakaret eden Suriyeli muhabir yaralandı VİDEO