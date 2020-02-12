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Türk askerine hakaret eden Suriyeli muhabir yaralandı

Suriye'deki Türk gözlem noktasının önünden video çekip, Mehmetçik'e fare diyen SANA muhabirinin aracı füzeyle vuruldu.

Haber Merkezi | 12.02.2020 - 17:06..
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Türk askerine hakaret eden Suriyeli muhabir yaralandı

Esad rejiminin yayın organı SANA'nın saha muhabirlerinden Şadi Hilva, bölgedeki Türk gözlem noktalarından birinin önüne giderek hakaret dolu bir video çekti.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN VURULDU

Türk askerine fare deme küstahlığında bulunan Şadi Hilva'nın içinde bulunduğu araç, bugün füzeyle vuruldu.

Suriye Milli Ordusu tarafından vurulan araçtaki Şadi Hilva, saldırıdan yaralı olarak kurtarıldı.

Hastaneye kaldırılan Hilva'nın, yüzünde yaralar olduğu görüldü.

Şadi Hilva, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da hakaret dolu ifadeler kullanıyordu.

Türk askerine hakaret eden Suriyeli muhabir yaralandı VİDEO

Türk askerine hakaret eden Suriyeli muhabir yaralandı

Türk askerine hakaret eden Suriyeli muhabir yaralandı

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