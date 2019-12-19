Türk askerinin Libya'ya gitmesine onay geldi

Türkiye'nin Libya'ya asker yollayacağı haberleri uzun süredir gündemdeydi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan günler önce katıldığı bir televizyon programında, "Türk askeri Libya'ya gider mi?" şeklindeki soruya, "Libya isterse Türkiye bunun kararını kendisi verir, kimseden izin almayız. Türkiye dışına asker gönderilmesi bakımından atılması gereken adımlarımız var. Libya'ya her türlü desteği vermeye hazırız" şeklinde yanıt vermişti.

LİBYA'DA ONAY ÇIKTI

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Türkiye ile yapılan güvenlik ve askeri işbirliği mutabakatının hayata geçirilmesine onay verdi.

Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin yaptığı açıklamada, “Bakanlar Kabinesi, acil toplantıda, Türkiye ile güvenlik alanında işbirliğini öngören mutabakat muhtırasının yürürlüğe girmesini onayladı” dendi.

ARAP MEDYASINDA GÜNDEM OLDU

Al-Arabiya televizyonu, Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin, Türkiye’nin askeri yardım teklifini kabul ettiğini belirtti.

Haberde, “Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti, Türkiye’nin askeri ve lojistik destek teklifini kabul etti, çünkü General Hafter’e bağlı güçlerin saldırısını püskürtmeye çalışıyor” dendi.