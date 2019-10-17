Türk askerinin Suriyeli çocukları bağrına bastığı anlar

Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerini temizlemek için sınırı geçen Türk askeri, bölge halkına da yardım elini uzatıyor.
"KORKMAYIN, ZULÜM BİTİYOR"
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter sayfasından paylaşılan videoda; Türk askerinin, Tel Abyad'da çocuklara, kadınlara ve yaşlılara yardım elini uzattığı anlar görülüyor. Video, "Suriyeli kardeşlerimiz; Korkmayın, zulüm bitiyor! Artık tüm dünya masum çocukların gülen yüzünü seyredecek!" ifadeleriyle paylaşıldı.
Milli Savunma Bakanlığı: Korkmayın, zulüm bitiyor VİDEO