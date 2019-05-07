Türk askerlere 5 aylık S-400 eğitimi

ABD ile Türkiye arasında gerginliğe neden olan S-400'ler şçin yeni bir gelişme yaşandı.

Temmuz ayında Rusya tarafından Türkiye'ye teslim edilecek S-400'ler için Türk askerlerine eğitim verilecek.

Rus medyasında yer alan bir habere göre, Mayıs ayı sonunda yaklaşık 100 Türk askeri eğitime alınacak. Haberin dayandırıldığı diplomatik kaynak, “Yaklaşık 100 kadar Türk askeri, Mayıs ayının sonunda S-400 füze savunma sistemlerini kullanmak üzere Rusya’da askeri eğitime başlayacak” dedi.

5 AY SÜRECEK

İsmini açıklamayan askeri kaynak, eğitimin 5 ay süreceğini dile getirdi.

Haberde, Rusya’nın askeri teçhizat ithalatçısı Rosoboronexport’un bir açıklamada bulunmadığı ifade edildi.