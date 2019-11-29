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Türk bankaları JCR Avrasya'nın çoğunluk hisselerini aldı

Türk finans sektörünün öncü kurumları, JCR Avrasya’nın yüzde 85,05 hissesinin satın alınması konusunda anlaşmaya vardı.

AA | 29.11.2019 - 08:41..
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Türkiye Bankalar Birliği, Türk bankaları ve finans kuruluşlarının JCR Avrasya’nın çoğunluk hissesini satın almak üzere anlaşma imzaladığını açıkladı.

SÖZLEŞME İMZALANDI

JCR Avrasya Derecelendirme Şirketi A.Ş. (JCR-ER)’nin yüzde 85,05 hissesinin Türk bankaları ile finansal sektörde faaliyet gösteren bazı kuruluş ve kuruluş birilkleri tarafından satın alınmasına yönelk pay devri ve hissedarlar sözleşmesi 28 Kasım 2019’da imzalandı.

TBB'den yapılan açıklamada, "Uluslararası niteliğe, bilinirilğe ve tecrübeye sahip JCR ile yapılan bu stratejik ortaklık, ulusal derecelendirme şirketinin faalyetlerinin kısa sürede uygulamaya geçmesi ve uluslararası piyasalarda tanınırlığı için avantaj sağlayacak. Ulusal derecelendirme kuruluşu özellikle risk yönetim ve borçlanma piyasalarının etknliği açısından önemli bir görevi üstlenerek yerel şirketlerin kredi derecelendirilmesi konusunda daha aktif olacak." ifadeleri kullanıldı.

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