Türk bayrağını yırtan Yunan vekile koşulu tepki

Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Türk bayrağını yırtan Yunanistan Milletvekili Ioannis Lagos büyük bir saygısızlık sergilemiş ve birçok kesim tarafından eleştirilerek AP tarafından cezalandırılmıştı.

Mersin’de Tarsus İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün lisanslı atleti olan Bekir Zengin de Türk bayrağına yapılan bu saygısızlığa tepki göstermek için, Ankara’ya kadar koşacak.

YUNANİSTAN BAŞKONSOLOSLUĞU'NA KADAR KOŞACAK

Zengin, Mersin Valiliği önünden 13 Mart günü başlayarak, 4 Nisan günü Ankara’da Yunan Başkonsolosluğu önüne varmayı hedefliyor.

YAKLAŞIK 500 METRELİK MESAFE KOŞACAK

Yaklaşık 500 kilometre koşacağını kaydeden Bekir Zengin, bu konuda Mersin’de bulunan ilçe belediyelerinden yardım beklediğini söyledi.





