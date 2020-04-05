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Türk bilim insanı koronavirüsü izole etti

Prof. Dr. Özkul, koronavirüse karşı serum, aşı ve ilaç üretmenin ilk aşaması olan virüs izolasyonunu gerçekleştirdi.

Haber Merkezi |
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Türk bilim insanı koronavirüsü izole etti

Koronavirüs nedeniyle dünya genelinde vaka ve can kayıpları giderek artarken bilim insanları virüse karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Koronavirüse karşı ilaç, serum ve aşı çalışmalarını hızlandırılırken, bu konuda Ankara'dan güzel bir haber geldi.

VİRÜS İZALOSYONUNU BAŞARDILAR

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı Başkanı ve Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. Aykut Özkul, koronavirüse karşı serum, aşı ve ilaç üretmenin ilk adımı olan SARS-COV-2 virüsünün izolasyonunu başardıklarını açıkladı.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği'nden Prof. Dr. Aykut Özkul için tebrik ve teşekkür mesajı paylaşıldı.

Türk bilim insanı koronavirüsü izole etti

"SON DERECE ÖNEMLİ VE SEVİNDİRİCİ ÇALIŞMA"

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi, "Son derece önemli ve sevindirici çalışmasından dolayı Sayın Hocamızı ve ekibini kutluyor, teşekkür ediyor, bundan sonraki süreçte başarılar diliyoruz" açıklamasında bulundu.

Türk bilim insanı koronavirüsü izole etti

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