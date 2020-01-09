Türk bilim insanları, lityum iyon pillerin ömrünü uzattı

Cep telefonlarından dizüstü bilgisayarlara kadar birçok alanda kullanılan lityum iyon piller, küçük olmalarına rağmen sağladıkları yüksek kapasite ile dikkat çekiyor.

Türkiye'nin farklı üniversitelerinde görev yapan akademisyenler; 7 yıllık araştırma sonucunda, lityum iyon pillerin ömrünü uzatan yöntem geliştirdi.

İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Atom ve Moleküler Fiziği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Bayri, Fizik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Serdar Altın ile Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Merkezinden Doç. Dr. Emine Altın, Iğdır Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Serken Demirel, İstanbul Medeniyet Üniversitesinden Prof. Dr. Sevda Avcı ve Bilkent Üniversitesinden Doç. Dr. Erdinç Öz'ün, lityum iyon pillerin ömrünü uzatmak amacıyla yaptıkları bilimsel çalışmalar olumlu sonuç verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

PATENTLE BELGELENDİ

Akademisyenler, çeşitli bilimsel yöntemler uygulayarak lityum iyon pillerin ömrünü uzatmayı başardı. Bilim insanlarının çalışması Türk Standardları Enstitüsünden aldıkları "Yüksek kapasiteli ve uzun ömürlü li-iyon ve na-iyon pil ve bu pillerde kullanılan katot materyali üretim yöntemi" patentiyle de belgelendi,

''BÜYÜK PİLLER DE ÜRETMEK İSTİYORUZ''

Prof. Dr. Serdar Altın, pil üretimi ve testleriyle ilgili gerekli altyapılarının bulunduğunu belirterek, "Şu an biz küçük boyutlu piller üretiyoruz, CR 2032 olarak isimlendirdiğimiz fakat istenirse araç bataryalarını test edecek imkanlarımız var.

Bundan sonraki süreçte büyük piller de üretmek isteriz ama bunun için paraya ihtiyacımız var. Bir lityum iyon pilin ömrünün yaklaşık 5 yıl olduğu düşünülüyor.

Patent aldığımız pillerde, 100 döngüde (dolum) yüzde 15'lik bir kapasite artışı hesaplandığında pilin ömrü yaklaşık 5 değil de 6 yıla kadar uzaması anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

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