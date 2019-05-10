Türk denizlerinde dijital devrim

14'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19) gerçekleştirilen imza töreniyle kıyı emniyetinde, deniz trafik kontrolünü tüm dünyayla bütünleşik şekilde dijital olarak gerçekleştirmenin ilk adımı atıldı.

HAVELSAN, pilot uygulaması Norveç ve Singapur denizlerinde gerçekleştirilen uluslararası dijital deniz trafik kontrol işlemlerinin Türk denizlerinde, münhasır bölgede ve ülke karasularında gerçekleşen tüm deniz trafiği ve ticaretinde uygulanabilmesi için uluslararası deniz trafiğinin mevzuatını hazırlayan International Association of Lighthouse Authorities'ten (IALA) üyelik aldı. IALA üyeliği sayesinde şirket, uluslararası denizcilik mevzuat ve uygulama değişikliklerini yakından takip edebilecek, teknolojik dönüşüme dünyayla aynı anda entegre olabilecek.

DENİZ TRAFİĞİ ORTAK DİJİTAL PLATFORMDAN İZLENECEK

Uluslararası deniz trafiğinin ve ticaretinin bilişim altyapısı olarak kabul edilen yeni dijital sistemle, dünyanın herhangi bir limanından hareket eden ya da herhangi bir denizinde seyreden gemilerin bilgileri izlenebilecek.

BOĞAZ’DA KAZALARIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Sistem, gemiyi, geminin yükünü, rotasını takip ederek kontrol merkezini bilgilendirecek. Bu sayede, Türk karasularına girmekte olan tüm gemilerin bilgilerine önceden ulaşılacak, kontrol dışı bir duruma anında müdahale edilebilecek. Yeni sistem, özellikle İstanbul Boğazı'nda gemi kazalarının önüne geçilebilmesini de sağlayacak.