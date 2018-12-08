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Türk dizileri Filistin'de beğeniyle izleniyor

Filistinliler, Arap ülkelerinde son yıllarda büyük popülarite kazanan Türk dizilerini hayranlıkla izliyor.

AA | 08.12.2018 - 12:13..
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Batı Şeria'daki aileler Türk dizilerini günlük olarak Arap uydu kanalları ve internet üzerinden Arapça dublaj ya da tercüme edilmiş haliyle takip ediyorlar.

ERKEKLER TÜRKÇE ÖĞRENMEK İÇİN İZLİYOR

Erkekler daha çok Türkçe öğrenmek için bu dizileri izlediğini söylerken, kadınlar ise hikaye ve oyuncu gücünün yanı sıra Türkiye'nin coğrafi güzelliği, kültürü ve modasına duydukları ilgi sebebiyle bu dizileri tercih ettiklerini anlatıyor.

TÜRKİYE'Yİ YAKINDAN TANIYORLAR

Filistinliler son yıllarda hayatlarına giren Türk dizilerini hikaye ve oyuncu gücünün yanı sıra Türkiye'nin coğrafi güzelliği, kültürü ve tarihine duydukları ilgi sebebiyle tercih ettiklerini dile getirdi.

Türk dizileri Filistin'de beğeniyle izleniyor

"TÜRK DİZİLERİ ÇOK MANA İÇERİYOR"

Filistinli kadın Enam Cevher, son yıllarda dizileri beğeni ile izlediğini söyleyerek, "Türk dizileri pozitif yönüyle çok mana içeriyor. Türklerin gelenek ve göreneklerinin bize yakın olduğunu hissediyorum. Türk dizileri seyircinin zihnine saygı duyuyor." dedi.

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