Türk doktor, Almanya'da yılın doktoru seçildi

Avrupa'nın ilk kadın yapay kalp cerrahı unvanına sahip olan Uzman Dr. Dilek Gürsoy, kalp cerrahı kategorisinde ödüle layık görüldü.

ÖDÜLÜNÜ 18 KASIM'DA ALACAK

German Medical Award tarafından Almanya'da yılın doktoru ödülüne layık görülen Dr. Dilek Gürsoy, ödülünü 18 Kasım tarihinde Düsseldorf Congress Centrum'da gerçekleştirilecek törenle alacak.

"İNSANLARIN SAĞLIĞI UĞRUNA HEDEFLERİMDEN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİM"

Dr. Dilek Gürsoy, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu ifade ederek özellikle kız çocuklarının bu alanda yetişmesi için çalışmalar yapmak istediğini söyledi. Gürsoy, “Böylesine bir ödüle layık görülmem beni onurlandırıyor. Daima, azimle yoluma devam edeceğim ve insanların sağlığı uğruna hedeflerimden asla vazgeçmeyeceğim” dedi.

Gürsoy, kendisine verilen bu ödülün, ileriye dönük çalışmalarında büyük moral olduğunu ve kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

Dr. Dilek Gürsoy, daha öncede Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmüş Merkel, Gürsoy’a övgüler yağdırmıştı.





HEDEFİ YAPAY KALP ÜRETMEK

Geçen ay VOA Türkçe’ye konuşan Dr. Dilek Gürsoy, vizyonunun 10-15 sene çalışan yapay kalp üretip, organ naklini gereksiz kılmak olduğunu vurgulamış, üzerinde çalıştığı yapay kalp sisteminin önümüzdeki yıllarda hastalara naklinin gerçekleşeceğini umduğunu da dile getirmişti.

Gürsoy, ‘’Bizim çalıştığımız yapay kalp muhtemelen iki-üç sene sonra insana takılabilir. Şu anda hayvan denemelerindeyiz ve çok iyi çalışıyor. Umutluyum, öyle on sene sürmez, dediğim gibi iki-üç sene içinde olur diye düşünüyorum. Fransızlar insanlara taktılar; iyi çalışıp, çalışmadığı belirsiz. Önemli olan hangimizin olursa olsun, makinanın üretilmesi. Ben bir doktor olarak, hastaya hangi yapay kalp iyi geliyorsa onu takmak isterim. Sadece benim çalıştığım makina önemli değil, ne kadar çok insan üzerinde çalışırsa hastalarımız için o kadar iyi olur. Ve bizim için de iyi; ne de olsa bizim de zaman içinde ne olacağımız belli değil’’ demişti.

Dr. Dilek Gürsoy, kalp cerrahisi alanında Almanya’nın önemli kliniklerinde çalıştı, uzman cerrahlarla birlikte yapay kalp geliştiren ekiplerin içinde yer aldı. Almanya dışında Türkiye'de dahil olmak üzere dünyanın çok sayıda ülkesinde kalp ameliyatlarında yer alan ve yılda yaklaşık 300 kalp ameliyatı gerçekleştiren Dr. Gürsoy, Siegburg'da Helios Kliniği Yapay Kalp Nakli Bölümü’nde çalışmalarını sürdürüyor.

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