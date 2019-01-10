Türk doktora öğrencisinin tezi ABD'de kitap oldu

Türkiye'de başladığı piyano eğitimine yurt içi ve yurt dışında devam eden Çağdaş Soylar'ın müzik alanında tamamladığı doktora çalışması, Kaliforniya'da müzik kitabı olarak basıldı.

KONSERLER DÜZENLEDİ

Kansas eyaletinde katıldığı ulusal bir piyano yarışmasında ikinci olan Soylar, eyalet orkestrası ile ABD, Avrupa ve Kanada'da çok sayıda resital ve konser verdi.

Soylar, İngilizce yazdığı doktora tezinin Ekim 2018'de kitap olarak basıldığını ifade etti.

ÖNERİLERDE BULUNDU

Kitabı Türkçeye de çevirme projesi olduğunu belirten Soylar,"Kitabımın adı 'Messiaen’s Musical Language on the Holy Child'. Kitabımda ünlü bir 20. yüzyıl bestecisi olan Fransız Olivier Messiaen’in piyano eserlerinde kullandığı müzik dili ve Messiaen’in besteleme tekniğine geniş yer verdim. Messiaen’in solo piyano için yazdığı iki eserinin detaylı analizini yaparak, bestecinin özgün beste tekniğini Katolik inancı ile birleştirip eserlerine nasıl yansıttığına değindim ve piyanistlere performans önerilerinde bulundum." dedi.