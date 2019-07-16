Türk doktorlardan prostat kanseri ameliyatında bir ilk

Ürolog Doç. Dr. Yiğit Akın ve Prof. Dr. Ali Gürbüz, 'Extraperitoneal Laparoskopik Radikal Prostatektomi' isimli yöntem ile normalde altı trokar (delik) ile yapılan prostat ameliyatını, üç trokar ile yapılabilir hale getirdi.

DÜNYADA BİR İLKİ BAŞARDILAR

Dünyada ilk olma özelliğini taşıyan bu yöntem sayesinde hastalar, çok daha kısa süre içerisinde sağlığına kavuşuyor. Bugüne kadar 50'den fazla hastanın bu yöntem ile ameliyat edildiğini belirten Doç. Dr. Yiğit Akın, hastaların yüzde 80'inin ilk üç ay içerisinde idrarını tutabilir hale geldiğini belirtti. 2015 Sağlık Bakanlığı verilerine göre prostat kanserinin Türkiye'deki erkeklerde ikinci sıklıkta görülen bir kanser türü olduğunu ifade eden Doç. Dr. Akın, "İlk 36 hastalık verimizi, dünyada ilk seri olma özelliğiyle yayınlamış olmanın gururunu taşıyoruz. Aynı zamanda şimdiye kadar bu yöntemle ameliyat edilen hasta sayımız 50'yi aşmış durumda. Hastalarımızı ameliyattan sonraki birinci günde sondaları üzerlerinde takılı iken evlerine rahatlıkla gönderebiliyoruz. Bundan sonraki amacımız tekniğimizi daha da geliştirmek ve ülkemizde de dünyamızda da bu tekniğin sonuçlarını paylaşmak olacak." dedi.

TEKNİK HEM HASTA HEM DE CERRAHLAR İÇİN GELİŞTİRİLDİ

Birçok hastanın bu yöntemden memnun olduğunu ve farklı illerden bu ameliyatı olmak için başvurduğunu ifade eden Doç. Dr. Akın, "Çalıştığımız klinik ve hastane merkezimiz de bir referans merkezi olduğu için, sıklıkla protat kanseri hastalarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Prostat kanserinde lokal hastalıkta açık cerrahi, laparoskopik ve robot cerrahi yöntemi kullanılıyor. Ben kendi şahsi tecrübemde bu yöntemlerle birçok hastayı ameliyat etmiştim. Tüm bu tecrübeleri sentezleyerek laparoskopik yöntemle karın içerisine girmeden, sadece 3 delik açılarak uygulanabilen yeni bir yöntem geliştirdik. Bu yöntemi de hastalarımızda başarıyla uyguladık. Bu yöntemin avantajı, hastaların çok erken sürede toparlanıp sağlığına kavuşabilmesidir. Kanserden tamamen kurtulup, kısa sürede idrarlarını tutmaya başlıyorlar. Klasik yöntemde ameliyat bir cerrah, bir yardımcı cerrah ve bir asistan olmak üzere üç kişilik bir ekiple gerçekleştiriliyor. Bizim tekniğimizde ise sadece iki kişi bu ameliyatı başarıyla gerçekleştirebilir. Tekniğimizi hem hasta hem cerrah açısından geliştirdik. Yöntemin ameliyat sırasında cerrahın pozisyon değişikliği ile laparoskopi yapan cerrahlara has kamburluk ve bel ağrısı şikayetlerini de ortadan kaldırdığını düşünüyoruz." diye konuştu.