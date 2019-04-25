taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9498
Euro
6.6416
Altın
1281.49
Borsa
94312.52
Gram Altın
244.603

Türk doktorun buluşu dünya tıp literatürüne girdi

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde görevli Vural Fidan’ın bir süredir üzerinde çalıştığı ve kıvırcık saçlı kız çocuklarında görülen 'Fidan sendromu', uluslararası dergilerde yayınlandı.

DHA | 25.04.2019 - 16:20..
  1. Haberler
  2. Sağlık
Whatsapp ile paylaş

Hastalık bulgusu üzerinde bir süredir çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Tüm Uyku Tıbbı ve Araştırmaları Derneği Genel Başkanı Doktor Vural Fidan, sendromun kıvırcık saçlı kız çocuklarında görüldüğünü söyledi.

"ÇOK ÇEŞİTLİ FAKTÖRLER VAR"

Sendromu tanımlayan Doç. Fidan, “Bu literatüre giren çalışmamız uzun bir birikim sonucu ortaya çıktı. Bizim bu hasta grubumuzda vücudun, anne karnındaki gelişim aşamalarından 3 ayrı katman vardır. Bu katmanlardan en dışta olanın bir gelişim problemi. Bunu ortaya çıkaran çok çeşitli faktörler var, çevresel ve genetik faktörler gibi. Bizim konumuz genetik faktörlerden etkilenen bir grup. Bu bulduğumuz sendromla ilgili olarak belli başlı bulguları var.

Türk doktorun buluşu dünya tıp literatürüne girdi


LİTERATÜR TARAMASI YAPTI

Biz bunları kız çocuklarında gördük, bu kız çocuklarının görüntüsel özelliği kıvırcık saçlı olmaları ve bu hastalarımızın uykularını bozacak ve uyku apnesi yapacak şekilde bademciklerinin iri olduğu ve bu bademciklerin üzerinde siğil tarzında çok fazla sıkıntıların olduğunu gördük. Bu çocukların diş etlerinde ve diş aralarında aynı şekilde siğil tarzında şişlikler olduğunu gördük. Bu hastalar bize boğaz ve bademcik enfeksiyonu ve uyku apnesi şikayetleriyle başvurdu. Gerekli cerrahi müdahaleden sonra literatür taramasını yaptım. Böyle bir hastalık durumunun olmadığını gördüm. Bununla ilgili oluşturduğumuz yazılarda ifade ettik.” dedi.

Türk doktorun buluşu dünya tıp literatürüne girdi

BUNDAN SONRA 'FİDAN SENDROMU' OLARAK BİLİNECEK

Tanım ve hastalık bulgularının uluslararası dergilerde yayınlanarak tıp literatürüne girdiğini anlatan Fidan, “Fidan sendromu, kıvırcık saçlı kız çocuklarında orta ve ileri zeka geriliği olan bademciklerinde ve diş etlerinde şişliklerin görüldüğü bir sendromdur. Bundan sonra bir vaka tanımı olursa, Fidan sendromu olarak bilinecek. Kıvırcık saçlı kızlarda doğuştan meydana gelen bir sendrom aslında ama benim incelediğim vakalar arasında 17 yaşında bir kız da vardı.” diye konuştu.

Türk doktorun buluşu dünya tıp literatürüne girdi

"ÜLKEM İÇİN GURUR VERİCİ"

Türk hekimlerinden Hulusu Behçet’in, 1937 yılında kendi adını taşıyan bir hastalığı tanımlayarak dünya tıp literatürüne girdiğini hatırlatan Fidan, “Ben, hem kendi adıma hem de Türk milleti adına çok gururluyum. Literatürde binlerce ismi verilen tıp insanı var. Bunların arasında biri de ben olabilirsem, ülkem ve benim için gurur verici olduğunu düşünüyorum. Hulusi Behçet kendi adıyla tanımladığı bir hastalığı vardı. Şimdi görülen ikinci hekim oldum. Çok mutluyum.” ifadelerini kullandı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kılıçdaroğlu ile Erdoğan el sıkıştı

Kılıçdaroğlu ile Erdoğan el sıkıştı

180
Katar, Deutsche Bank ile Commerzbank'ın birleşmesine karşı

Katar, Deutsche Bank ile Commerzbank'ın birleşmesine karşı

35
İçişleri Bakanı: Küçükçekmece sapığı yakalandı

İçişleri Bakanı: Küçükçekmece sapığı yakalandı

476
CHP'li başkan Karakayalı: Suriyelileri istemiyoruz

CHP'li başkan Karakayalı: Suriyelileri istemiyoruz

628
Kılıçdaroğlu ile Hulusi Akar bir araya geldi

Kılıçdaroğlu ile Hulusi Akar bir araya geldi

170
Anzaklar şafak ayini için Çanakkale'de

Anzaklar şafak ayini için Çanakkale'de

131
Nazlı Çelik Küçükçekmece'deki taciz olayına tepki gösterdi

Nazlı Çelik Küçükçekmece'deki taciz olayına tepki gösterdi

131
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir