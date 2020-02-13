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Türk düğün konvoyu Berlin'de yolu kapattı

Almanya'da yaşayan Türklerin düğün eğlencesini abartması ülkede tartışmalara neden oldu.

Haber Merkezi | 13.02.2020 - 19:15..
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Türk düğün konvoyu Berlin'de yolu kapattı

Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşayan Türkler, düğün konvoyu yaptı. Türklerin, yol kapatıp araçlarıyla drift yapması ülkedeki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Görüntüler yüzünden düzgün bir şekilde düzenlenen düğün konvoyları da tehlikeye girdi.

ALMAN POLİSİ TAKİPTE

Almanya'da uzun süredir Türk düğün konvoyları polis ekiplerinin takibinde.

Konvoyları yasaklamak isteyen Almanlar, ağır cezaları gündemine aldı.

Türk düğün konvoyu Berlin'de yol kapattı VİDEO

İŞTE KESİLECEK BAZI CEZALAR

Sol şerit ihlali 140 euro, yakın takip 280 euro, yayaya yol vermemek 270 euro, kırmızı ışık ihlali 230 euro, sağdan sollamak 230 euro.

Türk düğün konvoyu Berlin'de yolu kapattı

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