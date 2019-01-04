Türk Edebiyatı’nda ilkler: Roman türleri ve yazarları

Edebiyat, uçsuz bucaksız bir derya. Ancak her şeyin de bir ilki var değil mi? İlkokul sıralarında Türkçe Dersi ile ufak adımlarla Edebiyat’a doğru yol alırken öğrendik aslında bunları; ama bakalım ne kadarı aklımızda?

Benim aklıma ilk gelen “İlk psikolojik roman, Eylül”. Peki sizin aklınıza ilk düşen ilk roman hangisi? A, bu arada atladığım varsa, lütfen onu da yazın…

EYLÜL

Eylül, Mehmet Rauf’un 1901’de kaleme aldığı ilk psikolojik roman. Bunun yanında, özellikle 9. Hariciye Koğuşu romanı ile Peyami Safa da, edebiyatımızın en başarılı psikolojik roman yazarıdır.

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Ayrıca ilk psikolojik roman denemesi de Nabizade Nazım’ın 1896’da yazdığı Zehra’dır. Zehra, aynı zamanda ilk natüralist eserdir.

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ARABA SEVDASI

Araba Sevdası, Recaizade Mahmut Ekrem’in 1898’de yazdığı ilk realist – gerçekçi roman.

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İNTİBAH – CEZMİ

Namık Kemal, edebiyatta ilkler konusunda emeği çok geçenlerden. Kemal’in 1876’da kaleme aldığı İntibah, tasvir ve tahlil ağırlıklı yazılan ilk edebi romanken; Cezmi ise, ilk tarihi romandır.

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İlk tarihi roman konusunda, Ahmet Mithat’ın 1910’da yazdığı Yeniçeriler de kabul görmektedir.

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KARABİBİK

Karabibik, Nabizade Nazım’ın 1889’da kaleme aldığı ilk köy romanıdır.

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TERCÜME-İ TELEMAK

Tercüme-i Telemak, ilk çeviri roman. Fransızcadan çevirisini 1859’da Yusuf Kamil Paşa yapmıştır. Esein yazarı François Fenelon'dur.

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MAİ VE SİYAH – AŞK-I MEMNU

Halit Ziya Uşaklıgil de tıpkı Namık Kemal gibi ilklerde ismi birden fazla geçenlerden. 1897’de kaleme aldığı Mai ve Siyah, edebiyatımızda Batı roman teknikleri ile yazılmış ilk modern romandır. Bunun yanında 1899’da yazdığı Aşk-ı Memnu ise, Batılı tekniğine uygun ilk romandır.

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ATEŞTEN GÖMLEK

Halide Edib Adıvar’ın 1922’de kaleme aldığı Ateşten Gömlek, Kurtuluş Savaşımızı doğrudan işleyen ilk romandır. Ayrıca bunun yanında Halide Edib’in ilke konu olduğu durumlar bitmez. O, hayat hikayesini İngilizce yazan, sürgüne gönderilen, Atatürk’e muhalefet olan ilk kadın yazardır. Aynı zamanda Türkiye’de ilk kadın derneği kurucularından biridir.

Burada Halide Edib’e ek olarak çok bilinen şu bilgiyi de yazmadan geçmemeli: Fatma Aliye Topuz da, ilk kadın romancıdır…

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BİR DÜĞÜN GECESİ

Adalet Ağaoğlu tarafından 1979’da yazılan Bir Düğün Gecesi, iç monolog tarzı yazılmış ilk romandır.

TUTUNAMAYANLAR

Değeri öldükten sonra anlaşılan Oğuz Atay, 1972’de kaleme aldığı Tutunamayanlar ile edebiyatımızda post-modern tarzda eser veren ilk yazardır.

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Damla Karakuş

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