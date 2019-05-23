Türk Edebiyatı’ndan mutlaka okumanız gereken öyküler

Romanlar bir yana öykünün insanı kendine çeken bir yanı var. Siz de öykü severlerden misiniz? Türk öykülüğünde öyle değerli isimler var ki… Hepsinden bahsetmek mümkün değil tabii; ama 12 öykü seçtim sizler için. Arasından kaç tanesini okudunuz? Ya da sizi etkileyen öyküler nelerdi? Hadi paylaşalım da çoğalsın…

BİLGE KARASU – GÖÇMÜŞ KEDİLER BAHÇESİ

Karasu, Türk Edebiyatı’nda farklı söylemelerle, farklı biçimler oluşturmayı amaçlamıştır. Bu özelliğe en uygun örneklerden biri ise, Göçmüş Kediler Bahçesi’dir. Bu kitap, biri diğer hikâyelerin arasına yerleştirilmiş 13 hikâyeden oluşur. Göçmüş Kediler Bahçesi, diğer öykülerle metaforik olarak ilişkilendirilmiştir…

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REFİK HALİD KARAY – MEMLEKET HİKÂYELERİ

Türk hikâyeciliğinde önemli bir yere sahip olan Karay, öykülerinde Anadolu insanının psikolojisini, hayatı yaşayış şeklini, yaşadığı coğrafyada imkân ve imkânsızlıklarını enfes gözlem yeteneği ile işleyerek anlatır. Memleket Hikâyeleri de, Karay’ın gözlem yeteneğini en iyi yansıttığı eserlerinden biridir.

Memleket Hikayeleri, Anadolu’nun başka başka yerlerinde geçen, memuru, esnafı, kadını, köylüyü, işçiyi konu alan 18 öyküden oluşuyor. Hikâyeler, bu kişilerin ilginç bir yönleri üzerinden kurulmuştur…

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HALDUN TANER – AYIŞIĞINDA ÇALIŞKUR

İlk kez 1954’te yayımlanan Ayışığında Çalışkur, Taner’in öykücülüğü için kendini yenilediği bir noktadadır.

Uzun öyküdür ve öykü 4 bölümden oluşur. İlk bölüm, diğer öykülerinden pek de farklı değildir. Çalışkur Apartmanı yakınlarında fakir bir mahalleden gelen çift el ele ayı seyretmekte iken, apartmanın her bir dairesinde türlü ahlaksızlıklar yaşanmaktadır. Olaylar sonunda karakolda biter. İkinci bölüme gelindiğinde pek çok rapor ve mektup göze çarpar. Üçüncü bölümde ise, ilk metnin okurun tepkisi nedeniyle yeniden biçimlendirilmiş hali bulunur. Taner, böylece tüm eleştirilerin karşılığını sağlamıştır. Son bölümde ise, yapılan bu değişikliklere gelen olumlu yorumların bulunduğu mektuplara yer verilmiştir.

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ONAT KUTLAR – İSHAK

Yazdığı tek öykü kitabı İshak ile 1950 kuşağı öykücülerinin önemli isimlerinden olmayı başaran Kutlar, bu öykü kitabını 23 yaşındayken yazar. Kuşağının unutulmazları arasına girmeyi başarır.

İshak, 9 öyküden oluşur. Öykülerinde, her gün diğerinin aynısı yaşamından bunalarak bir çıkış yolu arayan bireylerin utangaç ve bilinçsiz başkaldırışını işler. Bu kitap Kutlar’a, 1960 Türk Dil Kurumu Öykü Ödülü’nü kazandırmıştır.

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SAİT FAİK ABASIYANIK – ALEMDAĞ’DA VAR BİR YILAN

Karamsarlığın ve yalnızlığın başrolde olduğu bu öykü kitabının en önemli özelliği, Sait Faik’in 1954’te hayatını kaybetmeden önce yayımlanan son kitabı olması! Bir diğer özelliği ise, 17 öykünün yer aldığı Alemdağ’da Var Bir Yılan’a kadar, biyografik izler taşıyan ancak başkalarına ait hikâyeleri gerçekçi bir üslupla anlatırken, şimdi kendi kişiliğine sürrealist bir yaklaşımdadır. Daha derin ve bir o kadar karmaşıktır…

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OĞUZ ATAY – KORKUYU BEKLERKEN

Eserlerinde ironiyi sık sık kullanan Atay, 1975’te yayımlanan hikâye kitabındaki öykülerde, 70’ler sonrasında Türk insanının yaşadığı bunalımı, eleştiri ve mizah unsurlarını kullanarak ironik bir şekilde anlatır. Tutunamayan olarak tanımladığı insanlar, hikâyelerinde hep başrolde bulunur. Korkuyu Beklerken de böyledir.

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MEMDUH ŞEVKET ESENDAL – EV ONA YAKIŞTI

1940’tan sonra birçok yazara ilham olan Esendal, Türk hikâyeciliğinin en özel isimlerindendir. İlk hikâyelerinde sağlam bir konuya sahip, tasvirli, tahlilli bir anlayış benimseyen Maupassant tarzında yazmıştır. Daha sonra ise, hayatın bir parçasını konu edindiği durum öykülerini içeren Çehov tarzında yazar. Sonrasında da Türk Edebiyatı’nın Çehov’u olarak anılır.

“Ben insanlara yaşamak için ümit ve neşe veren yazarlardan hoşlanırım” diyen Esendal, hayatı olduğu gibi yansıtan, okuruyla konuşur gibi içten olan bir dille yazan ve her şeye iyimserlikle yaklaşan bir yazardır.

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YAŞAR KEMAL – SARI SICAK

İlk kez 1952’de yayımlanan ve içinde 22 öykü bulunan Sarı Sıcak, Kemal’in ilk öykü kitabıdır. Öykülerinin büyük kısmı Çukurova’da geçer. Anadolu insanının açlık, hastalık, çevre koşulları içindeki yaşam mücadelesini anlatır. İçinde bulunan Bebek öyküsü, dünyada yayımlanan ilk eseridir. Önce Fransızca, sonra İngilizce, İtalyanca, Rusçadan sonra diğer dillere de çevrilmiştir. Tanınmasını sağladığı kitaptır.

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ORHAN KEMAL – ÖNCE EKMEK

Kemal, usta bir romancı olmasının yanında, öyküleriyle de kalemindeki ustalığı kanıtlar. Önce Ekmek, 1969 Türk Dil Kurumu Öykü Ödülü ve 1969 Sait Faik Hikâye Armağanı’nı kazanır. Öykülerinde, şehirlinin şehre tutunma kavgasını anlatır.

Eserlerinde çocuklara özellikle yer veren Kemal, Önce Ekmek’te yer alan 7 öyküde kitabın adına uygun olarak yoksulluğa ve yoksulluktan kurtulma umudunu işlerken, toplamda bulunan 18 öykünün 8’inde başkahraman çocuktur.

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VÜS’AT O. BENER – DOST YAŞAMASIZ

Dost, Bener’in yazın hayatına başladığı ilk öyküsüdür. Ardından pek çok edebiyat dergilerinde yayımlanan öyküleri, 1952’de, Dost adıyla kitaplaşır. 1957’de, Yaşamasız adını verdiği ikinci öykü kitabı yayımlanır. Bir sonraki baskıda ise, yeni öyküler ekleyerek iki kitap bir araya getirilir. Öykülerinde alışık olmadığımız konu ve kişileri konu almaktadır.

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CEMİL KAVUKÇU – UZAK NOKTALARA DOĞRU

Kavukçu, son dönem öykücülüğümüzde en çok konuşulan yazarlardandır. Onun öyküleri, Sait Faik ve Orhan Kemal arasında bir yerde olan Kavukçu, Uzak Noktalara Doğru’da, bireyin kendini bulma sürecindeki arayışı öyküleştirir.

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FERİT EDGÜ – DOĞU ÖYKÜLERİ

Çok kısa öyküleriyle bilinen Edgü, az sözle çok şey anlatma gayretindedir. Doğuda bir süre yaşamış biri olarak öykülerini yazan Edgü, doğu insanının sorununu işlediği bu öykü kitabına, “Sevgili Dostum Onat Kutlar’ın anısına” diye başlar.

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