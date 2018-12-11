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Türk el sanatları dünyadaki yerini genişletiyor

Türkiye'nin, yüzde 70'ten fazlasını el sanatları ürünlerinin oluşturduğu kültürel mal ihracatı, 2015-2017 döneminde yüzde 38 arttı.

AA | 11.12.2018 - 13:13..
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Dokumacılıktan çiniye, ahşap işçiliğinden cam sanatına... Türk kültürünün izlerini taşıyan el sanatları ürünleri, dünya vitrinindeki yerini genişletti.

TÜRK EL SANATLARINDA ARTIŞ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, görsel sanatlar, mimarlık, tasarım ve el sanatları ürünleri gibi kalemlerden oluşan Türkiye'nin kültürel mal ihracatının toplam mal ihracatı içindeki payı geçen yıl yüzde 4,3 oldu

Türk el sanatları dünyadaki yerini genişletiyor

İHRACATTA YÜKSELİŞ

Kültürel mal ihracatı, 2015-2017 döneminde yüzde 38 artarak 17,8 milyar liradan 24,6 milyar liraya yükseldi. Bu dönemde kültürel mal ithalatı ise yüzde 32 artışla 14 milyar liradan 18,5 milyar liraya çıktı.

Kültürel mal ithalatının toplam ithalat içindeki payı, geçen yıl yüzde 2,2 olarak kayıtlara geçti.

EL SANATLARININ İHRACATI FAZLA

Kültürel alanlara bakıldığında, en yüksek paya sahip el sanatları ürünlerinin ihracat toplamı geçen yıl 17,9 milyar lira olarak gerçekleşti. El sanatlarının toplam kültürel mal ihracatı içindeki payı yüzde 72,7 oldu.

El sanatlarını, yüzde 24 ile görsel ve işitsel medya ihracatı, yüzde 3 ile kitap ve yazılı basın ihracatı takip etti.

Görsel sanatlar, gösteri sanatları ve ortak kutlamalar, mimarlık tasarım ürünleri, kültürel miras, arşiv ve kütüphane de kültürel ihracatın yapıldığı diğer alanlar olarak dikkati çekti. Söz konusu ürünler dünyanın dört bir yanına gönderildi.

 

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