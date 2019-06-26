Türk F-16’ları Yavuz'a eşlik etti

Türkiye'nin Fatih'ten sonra ikinci petrol arama gemisi Yavuz, Akdeniz'e ulaştı.

Doğu Akdeniz'de ağırlıklı olarak görev yapacak Yavuz bölgeye giderken, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 uçakları tarafından selamlandı.

OLASI TACİZ İÇİN ÖNLEMLER ALINDI

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklara, gemiyi olası bir taciz için AIM120 ve AIM9 tipi hava füzelerinin yüklenmesi dikkat çekti.

Geçişi yapan Türk pilotlar, o anı, çekilen fotoğraf ile ölümsüzleştirdi. Geminin sondaj çalışmaları, Yunan ve Rumları alarma geçirmişti.