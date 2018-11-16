Türk film ve dizileri Güney Afrika’da tanıtıldı

Uluslararası dizi, film, TV, içerik ve yapım sektörü temsilcilerinin buluştuğu fuara, Türkiye'den 15 firma ve 21 temsilci katıldı.

"KÜLTÜRÜMÜZ TANINIYOR"

İstanbul Ticaret Odası Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay, "Yapımlarımız ekonomik getirilerinin yanı sıra ilgili ülkelerde dilimizin, kültürümüzün ve ülkemizin tanınırlığını sağlıyorlar. O yüzden biz bu girişimleri sadece ekonomik bir değer olarak görmüyoruz" dedi.

DAHA ÇOK ÇALIŞMALIYIZ MESAJI

Türk yapımlarının dünyanın her yerinde izlendiğini fakat bunların sayısını arttırmak istediklerini belirten Kuralay, "Afrika'da alacağımız çok mesafe var" diye konuştu.