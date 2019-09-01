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Türk gemisi Bozcaada açıklarında su alıyor

Çanakkale'de karaya oturan gemiyi kurtarmak için yoğun çaba sarf ediliyor.

İHA | 01.09.2019 - 22:24..
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Bozcaada açıklarında demirli olan Türk bayraklı 41 metre uzunluğundaki ’Kanuni D.S.’ isimli gemi, 8 mürettebatıyla İzmir Aliağa’dan Yalova’ya gitmek üzereyken Çanakkale’nin Bozcaada ilçesi açıklarına demir attı.

Türk gemisi Bozcaada açıklarında su alıyor VİDEO

BAŞ KISMINDAN SU ALDI

Bozcaada’nın güneydoğusunda Mermer Burnu açıklarında gemi baş kısmından su almaya başladı. Geminin kaptanı, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne telsizden çağrı yaparak geminin baş kısmından su aldığını söyledi.

Türk gemisi Bozcaada açıklarında su alıyor

Türk gemisi Bozcaada açıklarında su alıyor

Geminin kaptanı su alan geminin batmaması için kıyıya doğru seyir haline geçti. Geminin kurtarılması için bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait olan ’Kurtarma-6’ römorkörü sevk edildi.

Gemi kaptanı manevra yaparak, su alan gemiyi karaya oturtmayı başardı. Kurtarma çalışmaları sürüyor.

Türk gemisi Bozcaada açıklarında su alıyor

Türk gemisi Bozcaada açıklarında su alıyor


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