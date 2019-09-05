Türk Hava Kurumu, Atatürk mozaiğini yeniledi

1925 yılında kurulan Türk Hava Kurumu; kurban derisi toplama ve yangın söndürme uçaklarıyla hizmet vermenin dışında bu yaz gündemin üst sıralarında yer aldı.

UÇAKLARDAKİ MOTOR TARTIŞMASI

THK, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yangın söndürme uçağı ihalesine yüksek teklif vermesiyle konuşulmaya başlandı.

Ağustos ayında İzmir'de çıkan ve 3 gün süren orman yangınları sırasında THK'nın uçaklarının kullanılmaması tartışılmış, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de uçakların bir kısmının motorlarının olmadığını, diğerlerinde de bakanlık personelinin uçmak istemediğini açıklamıştı.

BİNADAKİ ATATÜRK MOZAİĞİ RESTORE EDİLDİ

Bu tartışmalardan sonra THK, farklı bir konuyla gündeme geldi. Kurumun, Ankara'daki binasının duvarında bulunan 1983 yılında yapılan "Atatürk ve İstikbal Göklerdedir" isimli mozaik, restorasyon çalışmasına alınarak yenilendi.