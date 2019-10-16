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Türk Hava Kurumu'na kayyum atandı

Bir süredir iç çekişmelerin yaşandığı son olarak da orman yangınlarına müdahale krizinde gündeme gelen Türk Hava Kurumu'na, kayyum atanması kararı alındı.

AA | 16.10.2019 - 14:09..
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Türk Hava Kurumu'na kayyum atandı

Türk Hava Kurumu (THK), İzmir'de çıkan ve 3 günde söndürülebilen orman yangınıyla kamuoyunun gündemine gelmişti. Orman yangınlarına müdahalede kullanılacak uçaklar için yüksek fiyat talep eden, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kabul edilmeyen kurumun içinde de karışıklıklar yaşanıyordu.

Öyle ki THK'de, yönetim kurulu üyelerinin büyük bir kısmı istifa etmiş ve Atatürk döneminde kurulan köklü kuruluş 3 kişiyle yönetiliyordu.

DAVA AÇILDI

THK'ye kayyum atanması talebiyle açılan davanın Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesinde görülen duruşmasına, davacı THK Merkez Denetleme Kurulu üyelerinin avukatı Mustafa Köroğlu ile davalı THK başkanlığı avukatları Sabri Hafif ve Ahmet Sungur katıldı.

Kuruma temsil kayyumu atanmasını talep eden Köroğlu, "Türk Hava Kurumu yönetim kurulu üyelerinin birçoğu yönetimden ayrılmıştır. Yönetim tek başına idare edilmektedir. Bu da hukuksuzluklara neden olmaktadır. Kuruma son genel kurul yapısı ile olağanüstü ve seçim gündemli temsil kayyumu atanmasını talep ediyoruz." dedi.

Davalı avukatları da yönetim kurulu üyelerinin ayrılmış olması nedeniyle karşı dava olarak, Türk Hava Kurumu'na yönetim kayyumu atanmasını talep ettiklerini bildirdi.

Türk Hava Kurumu'na kayyum atandı
Türk Hava Kurumu'nun kayyum atanmadan önce Yönetim Kurulu'nda 3 kişi görev yapıyordu.

 

KAYYUM GÖREVLENDİRİLDİ

Davalı avukatları, asıl davanın reddedilip kendilerinin açtığı karşı davanın kabulüne karar verilmesini talep etti.

Talepleri değerlendiren mahkeme, Merkez Denetleme Kurulu'nun açtığı davayı reddedip Türk Hava Kurumu Başkanlığı'na Cenap Aşçı, Adnan Zengin ve Abdullah Kaya'dan oluşan üç kişilik yönetim kayyumu atanmasına hükmetti.

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