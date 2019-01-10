Türk Hava Yolları aralık ayında yüzde 80 doluluğa ulaştı

2018 Aralık ayı yolcu ve kargo trafik sonuçlarını açıklayan Türk Hava Yolları (THY), bu ayda yüzde 80,2’lik doluluk oranına ulaştı. Yolcu sayısı, ücretli yolcu kilometre ve doluluklardaki artış, Türkiye’ye ve Türk Hava Yolları’na olan talep artışının yıl sonunda da devam ettiğinin önemli bir göstergesi oldu.

"BAŞARIYI GÖKYÜZÜNE İLMEK İLMEK DOKUDUK"

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, THY'nin bu başarısını Twitter hesabından da duyurdu.

Üstün "2018 yılında başarıyı gökyüzüne ilmek ilmek dokuduk! Uçuş ağımızı 124 ülkeye genişletirken 75.2 milyon yolcumuzu yüzde 82 doluluk oranımızla misafir ettik. Taşınan kargo ve posta hacmi de 2017’ye göre yüzde 25 artarak 1.4 milyon tona ulaştı. Ülkemizin bayrağını taşımaktan gurur duyuyoruz." dedi.

DOLULUK ORANI YÜZDE 80'E ULAŞTI

Aralık 2018 trafik sonuçları değerlendirmesine göre;

Taşınan yolcu sayısı geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 1’lik artış göstererek 5.5 milyona, toplam doluluk oranı ise yüzde 80,2’ye ulaştı.

Aralık ayında, toplam doluluk geçen yılın aynı dönemine göre 0,5 puan arttı. Dış hat doluluk 0,5 puanlık artışla yüzde 80 olarak gerçekleşirken, iç hat uçuşlarda ise yüzde 84 doluluk oranına ulaşıldı.

Dıştan dışa transfer yolcu sayısında yaklaşık yüzde 3’lük bir artış yaşandı. Dıştan dışa transfer yolcu hariç yurt dışı yolcu sayısında ise yüzde 8’lik bir artış yaşandı.

Kargo ve Posta hacmi, geçtiğimiz aylardaki çift haneli büyüme trendine devam ederek, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 arttı. Kargodaki bu büyümeye yüzde 33 ile K. Amerika, yüzde 33 ile Afrika, yüzde 17 ile Uzak Doğu ve yüzde 17 ile Avrupa katkı sağladı.

Aralık ayında geçen yılın aynı dönemine göre yolcu doluluk oranında Afrika’da yaklaşık 2,5 puan, K. Amerika, Uzak Doğu ve Orta Doğu’da ise 1’er puanlık artış gerçekleşti.

OCAK-ARALIK DEĞERLENDİRMESİ

Ocak-Aralık 2018 Trafik Sonuçları Değerlendirmesine Göre ise;

2018 yılında 2017’ye göre talepte ve yolcu sayısında yaklaşık yüzde 10 artış sağlandı ve yolcu sayısı 75.2 milyona ulaştı.

Toplam yolcu doluluk oranı, Ocak-Aralık döneminde 3 puanlık artış ile yüzde 82 olarak gerçekleşti. Yurt dışı yolcu doluluğu 3 puan artarak yüzde 81 seviyesine ulaşırken, yurt içi yolcu doluluğu ise yaklaşık 1 puan artarak yüzde 85 seviyesine ulaştı.

Dıştan dışa transfer yolcu (transit yolcu) hariç tutulduğunda yurt dışı yolcu sayısında yaklaşık yüzde 12’lik önemli bir artış yaşandı.

2018 yılında toplam taşınan Kargo ve Posta, geçen seneye göre yüzde 25 artarak 1.4 milyon tona ulaştı.