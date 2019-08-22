taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7646
Euro
6.3996
Altın
1499.87
Borsa
95394.24
Gram Altın
278.048

Türk İHA'ları Rum basınının gündeminde

Doğu Akdeniz’de görev yapan Türkiye'ye ait insansız hava araçları Rumlarda endişeye neden oldu.

DHA | 22.08.2019 - 21:55..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Rum Fileleftheros gazetesinin, 'Ege’den Kıbrıs’a ve Türkiye’ye kadar her şeyi tarıyorlar. Her hareketi kaydediyorlar ve hedefleri vurmaya hazırlar' başlığıyla verdiği habere göre; Türkiye, bölgede neler olup bittiğini kontrol altında tutuyor.

"ÇOK KIYMETLİ VERİLER GÖNDERİLİYOR"

Türkiye'nin, Ege’den Kıbrıs’a ve Suriye’ye kadarki bütün bölgeyi taradığına dikkat çeken gazete, "Bu şekilde Ankara’daki siyasi ve askeri karar merkezlerine çok kıymetli veriler gönderiliyor." ifadelerine yer verdi.

Türk İHA'ları Rum basınının gündeminde

"Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs’ta olan hareketleri bilmek istiyor." diye devam eden gazete, Türkiye’nin, kendi çıkarlarını koruma maksatlı faaliyet gösterdiğini söylediği bu hava araçlarıyla 'özellikle askeri öneme sahip her şeyi kaydetme olanağına sahip olduğunu' vurguladı.

Türk İHA'ları Rum basınının gündeminde

Kılıçdaroğlu: Doğu Akdeniz'de bir tek Türkiye yok haberi

Türk İHA'ları Rum basınının gündeminde

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Diyarbakır'da eylemcilere TOMA'lı müdahale

Diyarbakır'da eylemcilere TOMA'lı müdahale

610
Van Valiliği'nden polisin müdahalesiyle ilgili açıklama

Van Valiliği'nden polisin müdahalesiyle ilgili açıklama

519
Pakdemirli'den THK uçakları açıklaması

Pakdemirli'den THK uçakları açıklaması

499
Boris Johnson'ın tavırları Almanları kızdırdı

Boris Johnson'ın tavırları Almanları kızdırdı

212
Putin: Rusya, ABD'ye aynı şekilde karşılık verecek

Putin: Rusya, ABD'ye aynı şekilde karşılık verecek

52
TSK'da atama kararları açıklandı

TSK'da atama kararları açıklandı

57
Burak Özçivit: Fahriye çok iyi bir anne

Burak Özçivit: Fahriye çok iyi bir anne

80
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir