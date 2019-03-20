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Türk İHA'ları Ukrayna tarafından test edildi

Ukrayna’nın Türkiye’den aldığı Bayraktar TB2 İnsansız Hava Aracı, ülkedeki ilk test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

AA | 20.03.2019 - 00:45..
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Türk İHA'ları Ukrayna tarafından test edildi

Türkiye'ni Ukrayna'ya ihraç ettiği İHA'lar gökyüzü ile buluştu. TB2’nin Ukrayna üzerindeki uçuş rotasının bulunduğu bir görsel de paylaşıldı.

Türk İHA'ları Ukrayna tarafından test edildi

TAM NOT ALDI

Ukrayna Devlet Askeri Portalı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bayraktar TB2 İnsansız Hava Aracı, test uçuşunu Hmelnitskiy ve Jitomirskiy bölgeleri arasında gerçekleştirdi ve askeri personelden tam not aldı. Ukrayna hükümeti ile Türkiye arasında Ocak ayında Türkiye’den TB2 İHA alımına ilişkin anlaşma imzalanmıştı.

Türk İHA'ları Ukrayna tarafından test edildi

TÜRKİYE İLE UKRAYNA ORTAK İHA ÜRETECEK

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, Ukrayna’da Türkiye ile ortak insansız hava aracı üretileceğini ve bu üretimin Zaporoji şehrinde olacağını duyurmuştu.Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından operasyonel olarak kullanılmakta ola Bayraktar İHA Sistemi, 24 bin feet operasyonel uçuş irtifası, 24 saat uçuş süresi, 150 kilometre haberleşme menzili, 70 knot seyir hızına sahip.

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