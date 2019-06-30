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Türk-İş Başkanı Atalay: Büyükşehirlerde miting yaparız

Hükümete "Aklınızı başınıza alın" diyen Atalay, kıdem tazminatı konusunda bir nokta kadar bile geriye gidilmemesini istedi.

Haber Merkezi | 30.06.2019 - 20:55..
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Türk-İş Başkanı Atalay: Büyükşehirlerde miting yaparız

Türk Metal Sendikası'nın yeni genel merkez binası, geçtiğimiz günlerde açıldı. Bir sendikanın lüks plazaya yerleşmesi, tepkileri de beraberinde getirdi.

Açılış konuşması yapan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Önceliğimiz Türkiye, önceliğimiz işçiler, bu ülkenin mazlumu, fakiri, garibi, kadını, çocuğu, özürlüsü..." ifadelerini kullanmıştı.

Türk-İş Başkanı Atalay: Büyükşehirlerde miting yaparız

GÜNDEMİNDE KIDEM TAZMİNATI VARDI

Ergün Atalay, bugün de Ankara'da Türk İş’e bağlı Türkiye Sağlık-İş Sendikası, 20'nci Olağan Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

Türk-İş Başkanı Atalay: Büyükşehirlerde miting yaparız VİDEO

AKLINIZI BAŞINIZA ALIN DEDİ

Gündemde kıdem tazminatının olduğunu vurgulayan Atalay, "Kıdem ile ilgili nokta kadar geriye giderseniz Kocaeli'de yaptığımızın aynısını bütün büyükşehirlerde yaparız." ifadelerini kullandı.

Atalay ayrıca hükümete, "Aklınızı başınıza alın." ifadesini kullandı.

Türk-İş Başkanı Atalay: Büyükşehirlerde miting yaparız

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