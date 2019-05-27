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Türk-İş: Yoksulluk sınırı 7 bin liraya dayandı

Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 124 lira, yoksulluk sınırı ise 6 bin 919 lira olarak belirlendi.

REUTERS | 27.05.2019 - 12:26..
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Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Ankara’da hesaplanan gıda enflasyonunun Mayıs’ta bir önceki aya göre yüzde 0.81 arttığını; dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 2,124 lira, yoksulluk sınırının ise 6,919 lira olduğunu açıkladı.

Geçen yıl Mayıs’ta açlık sınırı 1,686 lira, yoksulluk sınırı ise 5,492 lira; Nisan’da ise açlık sınırı 2,107 lira, yoksulluk sınırı ise 6,863 liraydı.

Evli olmayan-çocuksuz bir çalışanın yaşama maliyeti ise aylık 2,625 lira olarak hesaplandı.

Türk-İş: Yoksulluk sınırı 7 bin liraya dayandı

Asgari ücret 2019 yılı için 2,020 lira seviyesinde bulunuyor.

ENFLASYONA DİKKAT ÇEKİLDİ

Türk-İş hesaplamasına göre Şubat’ta 6.58 TL olan ortalama yaş sebze-meyve fiyatı Mart’ta 7.02 TL, Nisan’da 7.42 TL olarak hesaplanırken, Mayıs’ta %5.26 artarak 7.81 TL’ye yükseldi.

Türk-İş açıklamasında, “Mutfak harcamasında mevsim koşullarına bağlı olarak beklenen rahatlama kısmen sebze fiyatlarından oldu ve fakat meyve fiyatlarındaki artış bunun olumlu etkisini azalttı… Sebzede kış ürünlerinin pazardan çekilmesi ve yerini mevsim ile tarla ürünlerine bırakmasının etkisi ortalama kilogram fiyatlarında görüldü.” denildi.

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