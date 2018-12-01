Türk Kadın Şair Nurduran Duman şiiriyle Fransızcada

Nurduran Duman, kendini İstanbul'a yaşamsal bir tutku, Çanakkale'ye de tarihsel bir sorumlulukla bağlı hisseden enfes bir şair ve kadın. İlk şiirini 8 yaşında yazmış ve 9 yaşındayken büyüdüğünde yazar olmak için kendine söz vermişti. Oldu da! Üstelik başarılıydı da. İşte size son başarısından bahsetmek istiyorum.

ŞİİRİ FRANSIZCADA

Fransa’daki Paul-Valéry Müzesi, “Peinture et Poésie (Resim ve Şiir)” adını verdiği kitabı çıkarmak için dünyanın dört bir yanından şairlere, müzede bulunan bir resme şiir yazması için davetiye gönderdi. Türkiye’den davet gelen isim ise, Nurduran Duman oldu.

Duman, Alexander Hollan’ın bir eseri için yazdı şiirini. Önerilen resimlerden biriyle özellikle bir bağ kurup etkileşerek yazdığı şiirine “Edim” adını vermişti. Şimdi ise bu şiirin Fransızca çevirisi ile “Peinture et Poésie (Resim ve Şiir)”de…

KİTAPTA 235 ŞİİR VE YAZILDIĞI RESİM VAR

“Peinture et Poésie (Resim ve Şiir)”de, dünyanın dört bir yanından kitaba davet edilen -Adonis’ten Victor Rodriguez-Nunez’e- 235 şairin şiiri ile o şiirin yazıldığı resimden oluşuyor.

(Nurduran Duman)

RESİMLER 17. YÜZYILDAN BU YANA MÜZENİN KALICI ESERLERİNDEN SEÇİLDİ

Peinture et Poésie için 17. yüzyıldan günümüze sıralanan resimler, müzenin kalıcı eserleri arasından seçildi. Bu kitap, 17. yüzyıldan bugüne bir zaman diliminden çıkıp bir araya gelmiş eserlerle bir matbu sergi oluşturmasının yanı sıra, her eserin farklı bir şairin etkileşimiyle ve şiir sanatının gözüyle yeniden izlenmesine olanak veriyor. Birçok dilden, kültürden damıtılmış gelmiş günümüz dünya şiirinin birçok sesini bir arada sunması ise ayrı bir değerde.

Nurduran Duman’ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz…

Damla Karakuş

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