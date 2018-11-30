Türk Kızılayı Gazze’ye 8,5 ton ilaç yardımı yapacak

'Deprem olacak' diyen uzman yeni bir uyarı daha yaptı

İrlandalı yazar ve şair Oscar Wilde eserlerinden insan ilişkileri üzerine yaptığı tespitleri içeren 11 alıntı…

Arjantin'in başkentinde başlayan G-20 zirvesinde aile fotoğrafı için liderler sahneye gelirken Putin ve Trump'ın karşılaşması da objektiflere yansıdı.

1 Yalova'da deprem Yalova merkezli 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

2 Başkan Erdoğan'la tanışmak isteyen Arjantinli kadın Başkan Erdoğan, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te Türk ve Arjantinli vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.

3 2019'da zam oranları belli oldu Yeni yılda, vergi, harç ve cezalardaki yeniden değerleme oranı yüzde 23,73 oldu. 2019 yılında pasaport, ehliyet harçları, trafik cezaları ve Motorlu Taşıtlar Vergisi oranı yüzde 23.73 artacak.

4 Şenol Güneş: İyi niyetli olunca Allah da yardım ediyor Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Avrupa Ligi'nde 2-0 geriden gelip 3-2 kazandıkları Sarpsborg maçının ardından açıklamalarda bulundu.

5 2019 yılı MTV tablosu Hangi araç için ne kadar MTV ödeyeceğiniz haberimizde... En yüksek MTV oranı 36 bin 479 liraya çıktı. Ödemelerde 2 taksit seçeneği var.

6 Hatay Belediye Başkanı Suriyelilerin gitmesini istiyor Lütfü Savaş'a göre; Suriyeliler Hatay'da kaldıkça, enerjiden çöp toplamaya maliyetler artıyor. 1 milyon 600 bin kişilik ekonomisi olan şehir 2 milyon nüfusu kaldırmıyor: "7 yıldır idare ediyoruz."