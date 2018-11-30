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Türk Kızılayı Gazze’ye 8,5 ton ilaç yardımı yapacak

Kızılay, Gazze'ye 8,5 ton ilaç yardımı yapacağını duyurdu.

AA | 30.11.2018 - 18:44..
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Türk Kızılayı, İsrail’in yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze'deki ilaç sıkıntısını hafifletmek amacıyla bölgeye 8,5 ton tıbbi yardımda bulunacak.

Türk Kızılayı Filistin Delegasyon Başkanı Yiğit Olçay, yaptığı açıklamada Türkiye’den getirilen 2 konteyner ilacın, pazar günü Gazze’ye ulaştırılacağını belirtti.

Türk Kızılayı Gazze’ye 8,5 ton ilaç yardımı yapacak

GAZZE'DE TÜM HASTANELERE DAĞITILACAK

Olçay, Gazze’deki Sağlık Bakanlığı üzerinden bölgedeki hastanelere dağıtılacak ilaçların teslim törenine, Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Türk Kızılayı Genel Müdür Yardımcısı Alper Küçük ve Türk Kızılayı Uluslararası Programlar Birim Yöneticisi Selçuk Öztürk’ün de katılacağını söyledi.

Yaklaşık 12 yıldır devam eden İsrail ablukası nedeniyle ilaç sıkıntısının yaşandığı Gazze’ye yapılacak 8,5 tonluk tıbbi yardımın önemine dikkati çeken Olçay, "Gazze’de ilaç stoku çok düşük durumdaydı. Pazar günü yapacağımız sevkiyatla bölgedeki hastanelerin ilaç stokunu desteklemiş olacağız." ifadesini kullandı.

Türk Kızılayı, mayıs ayında da Gazze'den yükselen "acil yardım" çağrısına karşılık, Filistin Kızılayı'na 100 bin dolar değerinde ilaç ve tıbbi malzeme desteğinde bulunmuştu.

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