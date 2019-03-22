Türk Kızılayı Yemen'de gıda kolisi dağıttı

Türk Kızılayı Yemen Sorumlusu Mustafa Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Marib kentinde El-Cefine kampındaki iç göçmenlere bin adet gıda kolisi dağıtıldığını belirtti.

Yardımların Cevf ve Marib kentine 8 binden fazla gıda kolisi dağıtım projesi kapsamında yapıldığını aktaran Aydın, savaşın olduğu civar kentlerden buralara gelen insanlara yardım etmenin ve yaşadıkları sıkıntıları azaltmanın amaçlandığını kaydetti.

El-Cefine kampı sorumlusu Nasır el-Amiri ise Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türk halkı ve hükümetine, Yemen halkının yanında duran tutumundan ötürü teşekkür etti.