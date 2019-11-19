Almanya'nın en büyük tıp ödülü olarak bilinen "German Medical Award 2019" ödülü, dün Düsseldorf Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle sahibini buldu.

Bu ödül töreni sırasında Türkiye'yi de gururlandıran anlar yaşandı.

TÜRK KÖKENLİ CERRAH ÖDÜLÜN SAHİBİ OLDU

Türk kökenli Yapay Kalp Cerrahi Uzmanı Dr. Dilek Gürsoy, Almanya'nın Düsseldorf kentinde düzenlenen törende, Alman Tıp Ödülü'nün sahibi oldu.

UZUN SÜRE ALKIŞLANDI

Düsseldorf Kongre Merkezi'ndeki törende "German Medical Award 2019" ödülüne layık görülen Gürsoy, salonu dolduran meslektaşları tarafından uzun süre alkışlandı.

Türk kökenli kalp cerrahına Almanya'dan ödül ViDEO

'MUTLU VE GURURLUYUM' AÇIKLAMASI

Yapay kalp alanında yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı ödüle layık görülen Gürsoy, tören sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, mutlu ve gururlu olduğunu, ödülün kendisini daha çok cesaretlendirdiğini ve yoluna devam edeceğini söyledi.

50 KALP NAKLİ

Gürsoy, "2012 yılında Duisburg'da bir kadın doktor olarak ilk kez tam yapay kalp ameliyatını gerçekleştirdim. Hayvan denemelerinde 20, insanlarda 30 olmak üzere yaklaşık 50 yapay kalp ameliyat gerçekleştirdim." dedi.

2023 YILINDA İLK YAPAY KALP NAKLİ YAPILACAK

Yapay kalp alanında 2010'dan beri yeni bir yapay kalp projesi üzerinde çalıştığını kaydeden Gürsoy, "Yeni yapay kalbimiz sessiz ve gürültüsüz olacak inşallah. 2023 yılında ilk defa insana takmayı düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

"KIZLARIMIZI DESTEKLEYELİM"

Avrupa'da yaşayan Türk kökenlilere seslenen Gürsoy, "Burada yaşayan tüm anne ve babalara seslenmek istiyorum, çocuklarını desteklesinler. Desteksiz hiçbir şey olmuyor. Özellikle genç kızlarımızı cerrahi alanına davet ediyorum çünkü bayanlar daha estetik çalışabiliyoruz, masada daha sakiniz. Burada, Avrupa'da yapay kalp merkezi kurabilirsek özellikle genç kızlarımızı destekleyip benden daha iyi olmalarını sağlamayı amaçlıyorum." diye konuştu.

"TÜRKİYE SAĞLIK ALANINDA İYİ YERLERDE"

Türkiye'nin sağlık alanında çok ilerlediğini ifade eden Gürsoy, "Bu alanda herkes gözünü Avrupa'ya dikmiş durumda ama durum öyle değil. Türkiye sağlık alanında çok iyi yerlerde, gerek hastaneler gerekse doktorlar konusunda. Çok iyi eğitim görmüş arkadaşlarımız var. Yapay kalp konusunda çalışmalar var, çok değerli hocalarımız var. Yardımım dokunursa eğer her zaman ve her yerde onlarla da çalışmak isterim." diye konuştu.