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Türk Milli Klavye Takımı dünya şampiyonu oldu

Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonada, Türk Milli takımı dünya şampiyonluğunu kazandı.

AA | 13.05.2019 - 09:35..
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Birleşmiş Milletlere bağlı INTERSTENO Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu tarafından düzenlenen ve birçok ülkeden on binlerce yarışmacının katıldığı Dünya İnternet Klavye Şampiyonası'nda Türk Milli Klavye Takımı büyük bir başarı elde etti.

Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu tarafından düzenlenen Dünya İnternet Klavye Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı, 4 şampiyonluk, 4 ikincilik ve 4 üçüncülük alarak takım sıralamasında dünya şampiyonluğunu kazandı

klavye

Anadil ve çok dilli (17 dil) ayrımıyla iki yarış türünde ve 4 yaş kategorisi ile yapılan 8 yarıştaki en iyi üçer yarışçıya verilen 24 madalyanın 12'sini Türk yarışmacılar kazanarak takım halinde dünya şampiyonu oldu. Diğer 12 madalyayı ise Japonya, Çekya, İtalya ve Arjantin kazandı.

Türk Milli Takımı, 13-20 Temmuz'da İtalya'nın Caglari şehrinde yapılacak Dünya Bilgisayar Klavye Şampiyonası'na katılarak ülkemizi temsil edecek.

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