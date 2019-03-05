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Türk mutfağının lezzeti boyoz lisede ders olacak

Öğrencilere Türk mutfağını yakından tanıtmak için boyoz, lisede ders olarak okutulacak.

Haber Merkezi | 05.03.2019 - 14:41..
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İzmir'in adıyla özdeşleşmiş olan boyoz, artık liselerde öğrencilere anlatılacak. Öğrenciler böylece, zengin mutfak kültünü daha yakından tanıyacak.

Türk mutfağını korumak, geliştirmek ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla 2001 yılından bu yana proje olarak sürdürülen Coğrafi İşaretli Ürünler, liselerde müfredata girdi.

GELECEK EĞİTİM YILINDA OKUTULACAK

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), boyozu, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı itibarıyla mesleki ve teknik okullarda gıda teknolojisi ile yiyecek-içecek hizmetleri alanında eğitim gören yaklaşık 65 bin öğrencinin müfredatına dahil edecek.

Türk mutfağının lezzeti boyoz lisede ders olacak

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