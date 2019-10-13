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Türk ordusu Hilal Taktiği'ni kullanıyor

Fırat'ın doğusundaki ilerleyişini sürdüren Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu, Tel Abyad'ı Hilal Taktiği kullanarak YPG'li teröristlerden temizledi.

AA & Ensonhaber | 13.10.2019 - 13:24..
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Türk ordusu Hilal Taktiği'ni kullanıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı Harekatı'nı başlatarak Suriye'nin kuzeyinde oynanan oyunları bozdu. Amerika ve İsrail'in desteğiyle kurulmak istenen terör devletine engel olundu.

Mehmetçik ile Suriye Milli Ordusu, harekat kapsamında bölgede YPG'li teröristlere büyük darbeler vurmaya başladı.

TÜRKLERİN DEĞİŞMEYEN TAKTİĞİ

Terör örgütü YPG'nin işgali altında bulunan Tel Abyad'ın teröristlerden temizlenmesinde, yıllardır uygulanan Hilal Taktiği yine masadaydı.

Tel Abyad'daki YPG noktaları önce obüslerle vuruldu, imha edildi.

Daha sonra şehir merkezine farklı noktalarından giriş yapıldı ve teröristler tek tek etkisi hale getirilmeye başladı.

Ölümden korkan YPG'li teröristler silahlarını bırakarak başka alanlara kaçmaya çalıştı.

Türk ordusu Hilal Taktiği'ni kullanıyor

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