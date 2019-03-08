Türk pilotların F-35 eğitimi devam ediyor

ABD ile Türkiye arasında, S-400 füzelerinden kaynaklanan F-35 krizi devam ediyor. Washington-Ankara hattında yaşanan bu bu krizde, Türkiye'nin satın aldığı F-35'lerin iade edilmemesi konusu bile gündemde.

Özellikle Pentagon'un baskısı ile gündeme gelen bu fikirler neticesinde ABD medyasında, F-35'lerin verilmemesi yönünde propaganda haberleri yazılıp çizliyor.

EĞİTİM PROGRAMI SÜRÜYOR

Basında bu haberler dönmeye devam ederken, diğer yanda ise Türk F-35'lerin bulunduğu Arizona'daki Luke Hava Üssü'nde, eğitim programları devam ediyor. Türk pilotlarının bulunduğu üste, F-35'lerin kullanımına ilişkin taktik ve stratejik eğitimler sürüyor.

Her ne kadar F-35'lerin akibeti tartışma konusu olsa da bugün, Luke Hava Üssü semalarından Türk F-35'lerinin fotoğrafları paylaşıldı.

PENTAGON BASTIRIYOR, TRUMP DİRENİYOR

F-35'ler konusunda sıkıntı çıkartan Pentagon: Her ne kadar "F-35’leri teslim etmeyeceğiz," diye tehdit etse de Trump, hem Pentagon'un hem de Senato'nun bu baskılarına karşı Türkiye'ye, F-35’lerin teslimi konusunda problem çıkartmayı düşünmüyor, Pentagon'a karşı direniyor.