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Türk polisinden Suriyeli çocuğa hediye

Kilis'ten Suriye'ye geçici göreve giden Türk polisi, yolda aracını durdurarak çocuğa çikolata verdi.

İHA | 26.10.2019 - 15:40..
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Barış Pınarı Harekatı '150 saat' kuralından sonra devam edecek.

SURİYELİ ÇOCUĞU FARK ETTİLER

Bu harekatta görevli olan polis memuru Arif Murat Atabey, Suriye ‘nin Azez ilçesi’ne bağlı Aktarin beldesinde zırhlı araçla devriye atarken, araca doğru koşarak gelen bir Suriyeli çocuğu fark etti.

Türk polisinden Suriyeli çocuğa hediye

EKİP ARACI DURDURDU

Aracını durduran ekip, araçtan indi.

Polis, aracı durduran Suriyeli çocuğa çikolata verdi VİDEO

ÇİKOLATA VERİP ÖPTÜ

Polis memuru Arif Atabey, meraklı gözlerle bakan Suriyeli çocuğa yaklaştı ve elindeki çikolatayı küçük çocuğa verdi. Atabey ardından da minik Suriyeliyi öptü.

Türk polisinden Suriyeli çocuğa hediye

TÜRKİYE SEVGİSİ

Polis memuru Atabey, Suriyeli küçük çocuğun Türk devletine olan sevgisi nedeniyle duygulandığını belirterek, yanında bulunan çikolatayı ikram etmek isteğini kaydetti.

Türk polisinden Suriyeli çocuğa hediye

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