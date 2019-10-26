Türk polisinden Suriyeli çocuğa hediye

Barış Pınarı Harekatı '150 saat' kuralından sonra devam edecek.

SURİYELİ ÇOCUĞU FARK ETTİLER

Bu harekatta görevli olan polis memuru Arif Murat Atabey, Suriye ‘nin Azez ilçesi’ne bağlı Aktarin beldesinde zırhlı araçla devriye atarken, araca doğru koşarak gelen bir Suriyeli çocuğu fark etti.

EKİP ARACI DURDURDU

Aracını durduran ekip, araçtan indi.

Polis, aracı durduran Suriyeli çocuğa çikolata verdi VİDEO



ÇİKOLATA VERİP ÖPTÜ

Polis memuru Arif Atabey, meraklı gözlerle bakan Suriyeli çocuğa yaklaştı ve elindeki çikolatayı küçük çocuğa verdi. Atabey ardından da minik Suriyeliyi öptü.

TÜRKİYE SEVGİSİ

Polis memuru Atabey, Suriyeli küçük çocuğun Türk devletine olan sevgisi nedeniyle duygulandığını belirterek, yanında bulunan çikolatayı ikram etmek isteğini kaydetti.