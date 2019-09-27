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Türk Reasürans AŞ kuruldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk Reasürans AŞ'nin kuruluşunda tek hissedar olarak yer aldı.

AA | 27.09.2019 - 09:59..
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Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın tek hissedar olarak kuruluşunda yer aldığı Türk Reasürans AŞ; Yeni Ekonomik Program kapsamında, “Ekonomik Dengelenme” ve “Sağlıklı ve Sürdürülebilir Büyüme” hedeflerine sigortacılık sektörü odağında katkı sağlamak, Türkiye’deki yerli reasürans kapasitesini arttırmak ve kaynak verimliliği sağlamak amacı ile faaliyete geçti.

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'nda yapılan düzenleme ile hizmet verecek olan Türk Reasürans AŞ, sigorta sektöründeki stratejik hedeflerini, Türkiye’deki yerli reasürans kapasitesini arttırmak, yurt dışına aktarılan reasürans primlerinin yurt içinde kalmasını sağlamak, kamu menfaatlerinin risk yönetimini yapılandırarak gerekli reasürans düzenlenmelerini gerçekleştirmek olarak belirledi.

Doğal afet riskleri havuzunun yönetimi görevini üstlenecek olan Türk Reasürans AŞ’nin, maliyet avantajı yaratması ve havuza yerli reasürans kapasitesi sağlaması planlanıyor.

GENEL MÜDÜR SELVA EREN: TAZE KAN OLACAĞIZ

Bununla birlikte “Ulusal Doğal Afet Modelleme” çalışmaları ile havuzun ek teminatlarla yapılandırılması ve en verimli şekilde kullanımı amaçlanıyor. Ayrıca Türk Reasürans AŞ’nin, tarım sigortaları havuzu için yerli reasürans kapasitesinin arttırılmasına katkı sağlaması planlanıyor.

Global bir marka olma hedefi ile yola çıkan ve İstanbul Finans Merkezi’nin gelişimine de katkı sağlayacak Türk Reasürans AŞ’nin kuruluşu ile ilgili açıklamalarda bulunan Türk Reasürans AŞ Genel Müdürü Selva Eren, “Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın stratejik hedeflerine ulaşması konusunda Türk Re olarak alacağımız sorumluluk ile sürdürülebilir ekonomik büyümeye ve sigorta sektörünün gelişimine katkı sağlayacağız. Türk Reasürans piyasası ihtiyaçları doğrultusunda kapasite artışı sağlayacak ve esnek reasürans çözümlerimiz ile sigorta sektörü paydaşlarının aradığı taze kan olacağız.” ifadelerini kullandı.

Türk Reasürans AŞ kuruldu

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