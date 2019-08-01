Türk restoran müdürü, Londra'da müşterinin hayatını kurtardı

Londra’nın merkezindeki Waterloo’da bulunan ünlülerin sıkça uğradığı bir restoranın müdürü olan 34 yaşındaki Canpolat, bir müşterinin yemek yerken boğazına kaçan köfteyi 'Heimlich Manevrası' ile çıkardı.

Müşterinin hayatını kurtaran Canpolat, İngiliz basınında haber oldu.

MÜŞTERİNİN HAYATINI KURTARDIĞI ANLAR

Restoranın güvenlik kamerasına kaydedilen görüntülerde Canpolat’ın müşterinin hayatını kurtardığı anlar görülüyor.

Türk restoran müdürü, müşterinin hayatını kurtardı

"İNGİLİZ MEDYASI OLDUKÇA BÜYÜK BİR İLGİ GÖSTERDİ"

İngiliz basınının övgüyle bahsettiği restoran müdürü Canpolat, "Geçtiğimiz günlerde yaşadığımız bu olaya İngiliz medyası oldukça büyük bir ilgi gösterdi. Misafirlerimizden birinin yaşadığı boğulma vakasına eğitimlerde öğrendiğimiz manevra ile müdahale ederek hayatta kalmasını sağladım. Yaşanmamasını tercih ederdik ama o anda orda olduğum için mutluluk duyuyorum tabi ki. Yaklaşık 3-4 saniye içerisinde gerçekleşen bir olaydı. Çok düşünme fırsatım yoktu, hemen müdahale etmem gerektiğini düşünüp hayatını kurtardım misafirimizin. İngiliz medyası ve misafirlerimiz tarafından ilgi gösterildi. Bu olayla ilgili çok sayıda emailler ve telefonlar alıyoruz. Bu ilgiden de tabi ki bir Türkiyeli olarak memnuniyet duyuyorum" dedi.















