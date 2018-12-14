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Türk rüzgar sörfçüsünün hedefi dünya birinciliği

Türkiye'nin rüzgar sörfü dalında başarılarıyla adından söz ettiren Lena Erdil, PWA Dünya Rüzgar Şampiyonası'nda birincilik hedeflediğini dile getirdi.

DHA | 14.12.2018 - 09:26..
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Rüzgar sörfü dünya şampiyonu Lena Erdil,  sporcuların 2018 yılı değerlendirme toplantısı için bir araya geldiği Antalya Belek'teki bir otelde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdil, sörf sayesinde tanışan anne ve babasının yönlendirmesiyle bu spora başladığını anlattı. Bebekken babasının kendisini sörf tahtasına bindirdiğini anlatan Erdil, çocukluğundan itibaren sörf yaptığını söyledi.

"İLK KÜRSÜY 2012'DE ÇIKTIM"

11 yaşında ilk yarışmasında madalya kazandığını dile getiren Erdil, "Sonrasında gençler, bayanlarda hep birincilikler kazandım. Dünya kupalarında kürsüye çıktım. Dünya kupasında ilk kürsüye 2012'de çıktım. İtalya'da ikinci olmuştum. Uzun süredir dünya kupasında en üst seviyede yarışıyorum. Başarımdaki gurur duyduğum nokta, uzun yıllar en üstte olmak." diye konuştu.

Şampiyon sörfçünün hedefi dünya birinciliği İZLE

HEDEFİM DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

IFCA Rüzgar Sörfü Slalom Dünya Şampiyonası'nda iki dünya şampiyonluğu, Profesyonel Rüzgar Sörfü Birliği'nin (PWA) düzenlediği turda da üç dünya ikincilik kazandığını anlatan Erdil, "Bu sene de dünya ikincisi oldum. Gelecek sene 8 ayaklı bir tur olacak. Çok uzun ve yoğun bir sezon. Bütün yarışlarda puan toplamak, kürsüde bitirmek ve birinci olmak lazım. Büyük bir rekabet var. Her zaman birinci olamıyorsunuz ama güzel bir mücadele oluyor. PWA Dünya Turu 2019'da dünya şampiyonu olmak istiyorum. Sadece birinci olmak kaldı. Daha üst başarı yok bu branşta. En büyük hedefim hayalim bu." ifadelerini kullandı.

Türk rüzgar sörfçüsünün hedefi dünya birinciliği

BAŞARILARIMIN DAHA FAZLA BİLİNMESİNİ İSTERİM

Ünlü olmaya önem vermediğine değinen Erdil, "Tabi ki başarılarımın daha fazla insanın bilmesini isterim. Başarılı sporcular gençlere örnek olabiliyor. Bunları insanlar bilmeyince nasıl örnek alsın. Sörf, rüzgar sörfünün Türkiye'de daha çok tanınmasını isterim. Dört yanımız denizlerle çevrili ve Türkiye rüzgar sörfü için çok uygun. Her denizde rüzgar sörfü yapılabilir. Bu anlamda Karadeniz'i keşfetmek istiyorum." dedi.

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