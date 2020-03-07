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Türk Sahil Güvenlik Yunan botunu kovaladı

Mültecilerin botunu batırmak için gelen Yunan botunun, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kovalandığı görüntüler ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 07.03.2020 - 09:12..
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Türk Sahil Güvenlik Yunan botunu kovaladı

Avrupa'ya gitmek isteyen mülteciler, karadan ve denizden Yunanistan sınırını geçmeye çalışıyor.

Yunan sahil güvenlik ekipleri de mültecilerin ülkelerine girmelerini engellemek için insanlık dışı muamelede bulunuyor.

SON SÜRAT KAÇTILAR

Son olarak bir mülteci botunu batırmaya çalışan Yunan sahil güvenlik ekiplerine, Türk sahil güvenlik ekipleri müdahale etti.

Yunanların son sürat kaçışı ise kameralara yansıdı.

Yunan botunu kovalayan Türk sahil güvenlik

SOYLU UYARMIŞTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, mültecilere yapılan zulmü engellemek ve geri itmelerin önüne geçmek için görevlendirilen polislerin sınırda gerekeni yapacağını belirtmişti.

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